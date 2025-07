Lanterns: cast, trama e tutto quello che sappiamo sulla nuova serie Tv

Green Lantern sembra destinato a giocare un ruolo importante nel DCU di James Gunn, con Lanterns che promette di portare una storia di supereroi fantascientifica su HBO, rendendola il primo grande progetto televisivo live-action per il DCU in fase di sviluppo. Con un importante Green Lantern assente per tutta la durata del DCEU, i fan di quell’angolo della DC dovrebbero avere molto da aspettarsi, date le notizie sul casting, la trama e la produzione che sono trapelate sulla nuova serie. Con Guy Gardner che apparirà anche in Superman di James Gunn, è un ottimo momento per essere fan di Lanterna Verde.

Lanterna Verde John Stewart ha dimostrato di essere un eroe significativo nell’universo animato DC con Justice League e la sua serie sequel, Justice League: Unlimited. Questo ha dato il via a una serie animata di breve durata, Green Lantern, che ha puntato i riflettori su altri Lanterna, come Kilowog e Guy Garner. Sul fronte live-action, il Corpo delle Lanterne Verdi ha avuto un destino tragico, con Lanterna Verde di Ryan Reynolds considerato uno dei peggiori film di supereroi mai realizzati. Tuttavia, con James Gunn che sta tentando di rinnovare la DC come nuovo capo creativo, Lanterns potrebbe rappresentare una ventata di aria fresca.

Ultime notizie su Lanterns

Un altro Lanterna Verde sta per apparire

Sono stati annunciati altri casting per Lanterns e questa volta un altro Lanterna Verde apparirà nella serie. È stato confermato che Nathan Fillion tornerà nei panni di Guy Gardner per Lanterns dopo il suo debutto in Superman, in uscita l’11 luglio 2025. Le voci sulla sua partecipazione circolavano già da tempo, quindi è bello avere finalmente una conferma. Guy Gardner potrebbe fornire un divertente contrasto al dramma crudo che Hal e John probabilmente porteranno sullo schermo.

È possibile che Guy Gardner non avrà un ruolo importante in Lanterns, dato che la serie sembra concentrarsi principalmente su Hal Jordan e John Stewart, ma sarà interessante vedere come si svilupperà la sua apparizione. Questo potrebbe anche aprire la possibilità che altri Lanterns entrino a far parte del DCU e di altre stagioni di Lanterns, se decidessero di realizzarne altre, come Kyle Rayner, Jessica Cruz o Simon Baz.

Lanterns è confermato

Lanterns sta arrivando su HBO

Dopo aver cancellato diversi progetti del DC Extended Universe, i co-CEO della DC Studios Peter Safran e James Gunn stanno cercando di risolvere i precedenti problemi del franchise e di dare una nuova svolta alle iniziative cinematografiche della DC. Finalmente, il 31 gennaio 2023, Gunn ha annunciato 10 nuovi film e serie TV, tra cui Lanterns. Da allora, Lanterns ha avuto alcuni sviluppi interessanti, tra cui l’assunzione di Damon Lindelof (Watchmen) e Chris Mundy (Ozark) come sceneggiatori insieme allo scrittore di fumetti Tom King.

Sinossi ufficiale: “La serie segue il nuovo recluta John Stewart e la leggenda dei Lantern Hal Jordan, due poliziotti intergalattici coinvolti in un oscuro mistero sulla Terra mentre indagano su un omicidio nel cuore dell’America”.

Note ufficiali: “HBO in collaborazione con Warner Bros. Television e DC Studios. LANTERNS è scritto da Chris Mundy, Damon Lindelof e Tom King. I primi due episodi sono diretti da James Hawes. La serie è prodotta da Mundy, Lindelof, King e Hawes. Basato sul fumetto DC ‘Green Lantern’”.

Durante un evento stampa per DC Studios guidato da James Gunn e Peter Safran, sono stati svelati alcuni nuovi dettagli su Lanterns. I più importanti riguardano lo stato della produzione, i piccoli collegamenti con Superman e il tono rispetto ad altri progetti. Le dichiarazioni di Gunn e Safran su Lanterns sono le seguenti:

James Gunn: Infine, abbiamo Lanterns, che abbiamo appena iniziato a girare con HBO e Warner Brothers, e che vede un altro team davvero fantastico composto da Tom King, Damon Lindelof e Chris Mundy. Stanno facendo un lavoro meraviglioso. Ho visto i giornalieri. È davvero fantastico perché è collegato a Superman, dato che abbiamo Guy Gardner, e poi abbiamo questi Lanterns verdi. Ha un tono completamente diverso da quello di Superman. Ed è esattamente quello che voglio portare nella DCU: poter avere film e serie televisive molto diversi tra loro, che fanno comunque parte di un mondo collegato, ma con atmosfere completamente diverse.

Peter Safran: Dirò solo che siamo incredibilmente fortunati ad avere Tom Chris e Damon Lindelof al timone. Quei ragazzi sono dei maestri. Aaron Pierre è magnifico, Kyle Chandler è fantastico. Siamo davvero fortunati. James Hawes è il regista.

Ciò che spicca nelle loro dichiarazioni è che Lanterns ha già iniziato le riprese, il che indica che tutto sta procedendo bene per la nuova serie HBO, e i piccoli collegamenti con Superman riguardanti Guy Gardner come Lanterna Verde, forse collegato anche a Lanterns, anche se la dichiarazione sembrava riferirsi a John Stewart e Hal Jordan. Tuttavia, è possibile che Guy Gardner appaia ad un certo punto della serie.

James Gunn, sottolineando il tono diverso che Lanterns avrà rispetto a Superman, è entusiasta perché ha sempre detto che voleva che ogni progetto della DCU fosse diverso e avesse una propria identità. Non tutti i film e le serie devono essere uguali, e questo può aiutare la DCU a sentirsi davvero unica nel modo in cui affronta il suo universo condiviso.

Quando potrebbe uscire Lanterns della DC?

Possibile data di uscita nel 2026

Non è stata annunciata alcuna data di uscita ufficiale per Lanterns, ma secondo alcune indiscrezioni la DC Studios starebbe cercando di iniziare le riprese all’inizio del 2025 per terminarle nel luglio dello stesso anno. Considerando l’enorme quantità di effetti speciali che presumibilmente dovranno essere realizzati, Lanterns sembra destinato a uscire nelle sale nel corso del 2026. Una volta che la produzione sarà ufficialmente avviata, dovremmo avere un’idea più precisa della data di uscita di Lanterns.

Il calendario delle uscite della DCU è ancora in fase di definizione, con Superman, Supergirl: Woman of Tomorrow, e Clayface che sono gli unici progetti con date di uscita effettive. Se Lanterns riuscirà a rispettare la finestra di uscita del 2026, si unirà a Supergirl: Woman of Tomorrow e Clayface, preparando la DC a un 2025 ricco di successi dopo Superman.

Cast di Lanterns

Hal Jordan e John Stewart guidano un cast stellare

Kyle Chandler è stata una scelta sorprendente per Hal Stewart, ma ha dimostrato di saper interpretare egregiamente il ruolo del mentore, soprattutto con la sua interpretazione vincitrice di un Emmy come Coach Eric Taylor in Friday Night Lights. Hal Jordan è tipicamente il Green Lantern principale nella DC, ma non è più apparso in un film dal vivo dopo la sua prima deludente uscita cinematografica. Al fianco di Hal Jordan ci sarà John Stewart, l’altro Lanterna Verde principale, interpretato da Aaron Pierre, che ha recentemente avuto un ruolo da protagonista in Rebel Ridge di Netflix. Nathan Fillion riprenderà il ruolo di Guy Gardner dopo la sua apparizione in Superman.

Nessuna storia è completa senza un cattivo, ed è stato confermato che Ulrich Thomsen (Banshee) avrà un ruolo ricorrente come Sinestro in Lanterns. Sinestro è il cattivo per eccellenza di Green Lantern, con legami significativi con Hal Jordan, dato che era il mentore di Jordan quando entrambi erano membri del Corpo. Non è chiaro se sarà un Green Lantern o se avrà già fondato il Sinestro Corps, i detentori della luce gialla, ma dato che Hal Jordan è una versione molto più anziana del personaggio, è probabile che indosserà il giallo per la serie.

Accanto ai tre personaggi principali di Lanterna Verde, Kelly Macdonald (No Country for Old Men, Brave) interpreterà lo sceriffo Kerry, Garret Dillahunt (Deadwood) interpreterà William Macon e Poorna Jagannathan (The Night Of) interpreterà Zoe. Jason Ritter interpreterà Billy Macon, il figlio di William, Ari Nicole Parker interpreterà Bernadette, la madre di John Stewart, e J. Alphonse Nicholson interpreterà John Stewart Sr.