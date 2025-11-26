One Piece – Stagione 3: due grandi cattivi nel cast mentre iniziano le riprese

La serie live-action One Piece di Netflix ha scelto due importanti cattivi per la terza stagione. La notizia arriva solo un giorno dopo che Netflix ha annunciato l’inizio delle riprese della terza stagione a Città del Capo, in Sudafrica. La seconda stagione di One Piece debutterà il 10 marzo 2026, ma la terza stagione è stata confermata già nell’agosto 2025.

Awdo Awdo è stato scritturato per interpretare Mr. 1 e Daisy Head interpreterà Miss Doublefinger nella terza stagione. Entrambi i personaggi fanno parte dell’organizzazione criminale nota come Baroque Works. Hanno un ruolo importante nell’arco narrativo di Alabasta della serie anime, che sarà adattato nella terza stagione. Di seguito è possibile vedere un confronto tra gli attori e i loro personaggi nell’anime:

⚔️ Awdo Awdo joins ONE PIECE: Season 3 as the sharp Mr. 1 pic.twitter.com/RXGfNTY5F0 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 25, 2025

In vista dell’arco narrativo di Alabasta, diversi attori del cast di One Piece sono stati promossi a personaggi fissi della serie grazie al loro ruolo più importante nella terza stagione, tra cui Mikaela Hoover nel ruolo di Chopper, Joe Manganiello nel ruolo di Mr. 0, Lera Abova nel ruolo di Miss All Sunday e Sendhil Ramamurthy nel ruolo di Nefartari Cobra.

Per quanto riguarda i precedenti lavori dei nuovi attori, One Piece non è la prima serie Netflix importante per Head, che in precedenza ha interpretato Genya Safin nelle stagioni 1 e 2 della serie fantasy Shadow and Bone. Ha anche interpretato Sofina, una maga rossa di Thay, nel film del 2023 Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves e ha interpretato Judy Talbot in un episodio della stagione 1 della serie Netflix The Sandman.

L’unico lavoro cinematografico o televisivo di Awdo è il cortometraggio del 2024 Under Siege, ma aveva già diversi progetti in cantiere prima del casting di One Piece. Poiché il leader della Baroque Works è Mr. 0, interpretato da Mangianello, Awdo e Head condivideranno molte scene con l’attore di True Blood.

Insieme ai nuovi membri fissi del cast, Awdo e Head si uniscono a un cast che include i membri di ritorno della ciurma di Cappello di Paglia, composto da Iñaki Godoy nei panni di Monkey D. Luffy, Mackenyu nei panni di Zoro, Emily Rudd nei panni di Nami, Jacob Romero nei panni di Usopp e Taz Skylar nei panni di Sanji. La terza stagione vedrà anche la partecipazione di Charithra Chandran nei panni di Miss Wednesday.

Resta da vedere se Netflix riuscirà ad adattare tutto One Piece, data la lunga durata della serie anime e la pausa di quasi tre anni tra la prima e la seconda stagione. Tuttavia, con il casting di personaggi chiave come Mr. 1 e Miss Doublefinger e l’inizio delle riprese mesi prima del debutto della seconda stagione, è evidente lo sforzo di garantire una pausa più breve tra una stagione e l’altra e di aumentare la velocità con cui vengono rilasciati i nuovi episodi.