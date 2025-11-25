One Piece – Stagione 3 ottiene un importante aggiornamento della produzione con grandi cambiamenti nel cast

La terza stagione di One Piece ha ricevuto un importante aggiornamento sulla produzione, insieme a una serie di cambiamenti significativi nel cast, mentre continua l’adattamento live-action di Netflix. In vista dell’arrivo di One Piece – stagione 2 su Netflix all’inizio del 2026, la serie d’avventura basata sull’acclamato manga di Eiichiro Oda è stata rinnovata per la terza stagione. La storia dovrebbe continuare ad adattare la saga di Alabasta.

Ora Netflix ha confermato che le riprese della terza stagione di One Piece sono iniziate oggi, 24 novembre 2025, a Città del Capo, in Sudafrica. Oltre ai membri del cast principale che fanno parte dei Pirati di Cappello di Paglia, Mikaela Hoover nel ruolo di Chopper, Joe Manganiello nel ruolo di Mr. 0, Lera Abova nel ruolo di Miss All Sunday e Sendhil Ramamurthy nel ruolo di Nefartari Cobra saranno personaggi fissi della serie.

L’aggiornamento sulle riprese e i cambiamenti nel cast di One Piece sono stati accompagnati da un’immagine promozionale che mostra un teschio, un coltello nel fodero e un Log Pose, utilizzato per navigare nella Grand Line. I tre oggetti circondano una sceneggiatura della premiere della terza stagione. Tutti e quattro gli oggetti si trovano in un deserto, che ricorda l’ambientazione di Alabasta del manga:

La prima pagina della sceneggiatura rivela che il titolo dell’episodio 1 della One Piece – stagione 3 è “Where There’s Smoke”. L’episodio è stato scritto da Ashley Wigfield e sarà diretto da Christoph Schrewe. Oltre ai membri del cast esistente e alle promozioni del cast, Cole Escola si unirà al cast nel ruolo di Bon Clay, mentre Xolo Maridueña interpreterà Portgas D. Ace.

La storia della terza stagione di One Piece riprenderà durante l’arco narrativo di Alabasta, la parte finale della saga di Alabasta del manga. La prima stagione di One Piece si è conclusa con l’introduzione di questa saga, presentando brevemente Smoker e accennando alla prossima avventura del gruppo nella Grand Line. La terza stagione sarà il culmine della prima grande minaccia che dovranno affrontare.

Sebbene non sia stato confermato se la terza stagione coprirà solo l’arco narrativo di Alabasta, la lunghezza della trama rispetto ad altri archi narrativi più brevi rende questa possibilità molto probabile. Ciò significa che l’attenzione sarà concentrata principalmente sugli eventi che saranno impostati nella seconda stagione, compreso il coinvolgimento della Baroque Works nella trama generale come minaccia a lungo termine.

Con la terza stagione di One Piece ora in fase di riprese, probabilmente non passerà molto tempo prima che vengano rivelate ulteriori informazioni sui prossimi episodi. L’inizio delle riprese mesi prima della premiere della seconda stagione indica anche che potrebbe esserci un tempo di attesa più breve tra una stagione e l’altra. È anche un buon segno della fiducia che Netflix ripone nell’adattamento del manga in corso.

One Piece stagione 2 — intitolata One Piece: Into the Grand Line — arriva martedì 10 marzo 2026 su Netflix.