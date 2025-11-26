HomeSerie TvNews

Jeremy Allen White rivela quando inizieranno le riprese della quinta stagione di The Bear

Jeremy Allen White 2025
Jeremy Allen White arriva all'AFI 2025. Foto di Image Press Agency via Depositphotos.com

L’attesa per la quinta stagione di The Bear potrebbe rivelarsi più facile da sopportare di quanto temessero i fan della serie.

Jeremy Allen White, star della serie comica di Hulu vincitrice di un Emmy, ha appena fornito un aggiornamento sulle riprese, indicando che le riprese della nuova stagione inizieranno “molto presto”. White non ha una data precisa, ma è stato in grado di fornire una stima approssimativa.

Il 5 gennaio o giù di lì”, ha detto White quando gli è stato chiesto quando potrebbe iniziare la quinta stagione di The Bear (tramite Variety).

Incentrata sulle continue imprese del tormentato chef Carmy, interpretato da White, e sui suoi sforzi per mantenere a galla il suo caotico ristorante di Chicago, la quarta stagione di The Bear è stata trasmessa su Hulu il 25 giugno 2025 con 10 episodi ed è stato annunciato il rinnovo per la quinta stagione solo una settimana dopo.

La prima stagione è stata trasmessa nel 2022 e ha dominato gli Emmy Awards, vincendo il premio come Miglior Serie Comica, con la star White che ha vinto il premio come Miglior Attore Protagonista in una Serie Comica. White ha vinto nuovamente l’anno successivo, anche se la serie non è riuscita a vincere per la seconda volta consecutiva l’Emmy come Miglior Serie Comica.

Altre nomination sono arrivate per The Bear – stagione 3, ma gli elettori degli Emmy avevano ormai perso interesse per la serie un tempo dominante, che non è riuscita a vincere nessuno dei premi principali.

The Bear – stagione 4 ha continuato la tendenza deludente della serie, con il punteggio di Rotten Tomatoes sceso all’84%, inferiore a quello di tutte e tre le stagioni precedenti.

La recensione di Cinefilos.it sulla quarta stagione di The Bear ha definito gli sforzi dello show “confusi” e ha affermato che la serie stava semplicemente “girando a vuoto” a questo punto della sua corsa. “La stagione più ondivaga che segnala l’inizio di un allungamento della narrazione, affidandosi un po’ troppo alla tensione drammatica insita nei personaggi.”

La serie è stata comunque rinnovata. The Bear stagione 5 non ha ancora una data di uscita su Disney+



FOTO DI COPERTINA: Jeremy Allen White arriva all'AFI 2025. Foto di Image Press Agency via Depositphotos.com

ALTRE STORIE

