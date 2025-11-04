One Piece – Stagione 2: rinnovo, cast, trama e tutto quello che sappiamo

La seconda stagione dell’adattamento live-action di One Piece di Netflix è in arrivo e ci sono già molte notizie sul cast, sulla trama e sulla data di uscita per quanto riguarda il futuro di Rufy e dei Pirati di Cappello di Paglia. Basato sul manga e sull’anime One Piece, lo show live-action di Netflix racconta la storia di Monkey D. Rufy e della sua ciurma, i Pirati di Cappello di Paglia. Nella prima stagione, Rufy ha riunito la banda, nonostante l’iniziale esitazione di Zoro e Nami, e si è messo alla ricerca del tesoro di Gold Roger, il One Piece, sulla Grand Line.

Poiché è basata sul manga e sull’anime di Eiichiro Oda, c’è già molto da discutere sulla prossima stagione di One Piece su Netflix. La seconda stagione live-action di One Piece seguirebbe gli eventi della prima, che copriva la saga East Blue del manga. Monkey D. Rufy ha giurato di diventare un grande pirata e, alla fine della One Piece – stagione 1, è sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi, ottenendo il suo poster da ricercato, la sua nave e il suo equipaggio. La One Piece stagione 2 segue l’arco narrativo successivo del manga e dell’anime, la saga di Arabasta, mostrando le prime tappe del viaggio dei Pirati di Cappello di Paglia verso la Grand Line.

Notizie recenti su One Piece – Stagione 3

Un nuovo teaser rivela l’arrivo di Tashigi

A distanza di mesi dalla scelta dell’attrice per interpretare il ruolo, arrivano le ultime notizie sotto forma di un teaser sul personaggio di Julia Rehwald, Tashigi. L’account ufficiale One Piece su Netflix su X (ex Twitter) ha condiviso un breve video in cui Rehwald risponde a domande su se stessa e su Tashigi, oltre che sul processo di ripresa della seconda stagione. Il video scherzoso non rivela molto sui prossimi episodi, ma è chiaro che, come nell’anime, Tashigi avrà un ruolo importante nella nuova stagione.

La serie live-action di Netflix One Piece è stata rinnovata per la seconda stagione

Presto arriverà ancora più follia con i Cappelli di Paglia

Netflix ha rinnovato One Piece per la seconda stagione. La conferma è arrivata nel settembre 2023, due settimane dopo la prima della serie. Il rinnovo di Netflix One Piece per un’altra stagione non è stato una sorpresa, anche se la notizia è stata comunque accolta con grande entusiasmo. One Piece ha ricevuto recensioni incredibilmente positive ed è stato un successo tra gli abbonati, ottenendo l’82% su Rotten Tomatoes dai critici e un punteggio ancora più alto, pari al 94%, dal pubblico. Con l’enorme successo della serie, sembra che Netflix abbia finalmente spezzato la maledizione degli anime live-action, da tempo noti per essere un genere difficile.

Netflix ha pubblicato tutti gli episodi della stagione 1 di One Piece il 31 agosto 2023.

Stato di produzione della seconda stagione di One Piece live-action

Le riprese sono iniziate nel giugno 2024

Sebbene le notizie siano state piuttosto scarse da quando lo show è stato rinnovato nel settembre 2023, è stato ora rivelato che la seconda stagione di One Piece è entrata in produzione nel giugno 2024 e si è conclusa nel febbraio 2025. La serie, ricca di effetti speciali, avrà probabilmente un periodo di post-produzione prolungato, il che significa che la seconda stagione potrebbe debuttare non prima degli ultimi mesi del 2025. Netflix lo ha confermato quando ha annunciato una finestra di rilascio per la fine del 2025 (tra ottobre e dicembre).

Cast della seconda stagione di One Piece live-action

Il ritorno della ciurma di Cappello di Paglia

Il cast della seconda stagione di Netflix One Piece riporterà molto probabilmente i personaggi della prima stagione nei ruoli principali. A capitanare la Going Merry nel cast di One Piece nei panni di Monkey D. Luffy c’è Iñaki Godoy, affiancato da Mackenyu Arata nel ruolo del suo secondo in comando, Roronoa Zoro. Emily Rudd interpreta la navigatrice della nave, Nami, e Jacob Romero Gibson interpreta il cecchino della ciurma, Usop. Infine, Taz Skylar interpreta il ruolo dello chef, Sanji.

I nuovi arrivati si sono già uniti al cast della seconda stagione, dato che è stata rivelata la Baroque Works. A guidare la squadra c’è David Dastmalchian nel ruolo di Mr. 3, affiancato da Daniel Lasker nel ruolo di Mr. 9. Camrus Johnson è stato scelto per interpretare il ruolo di Mr. 5 e apparirà al fianco di Jazzara Jaslyn, che interpreta Miss Valentine. La Baroque Works è un collettivo di cattivi che sono i principali antagonisti della saga di Arabasta. Alla ciurma della Baroque Works si aggiungono Joe Manganiello nel ruolo di Mr 0. e Lera Abova nel ruolo di Miss All Sunday.

Continuando ad arricchire il team di Baroque Works, Sophia Anne Caruso interpreterà ora l’iconica cattiva Miss Goldenweek, che usa trappole di colore per controllare la mente dei suoi avversari. Chess, l’arciere in bianco e nero di Drum Island, sarà interpretato da Mark Penwill. Allo stesso modo, il più temibile difensore della legge di Drum Island, Kuromarimo, sarà interpretato da Anton David Jeftha.

Si prevede che nella seconda stagione torneranno anche Vincent Regan nei panni di Garp, Morgan Davies nei panni di Koby, Aidan Scott nei panni di Helmeppo, Jeff Ward nei panni di Buggy e Ilia Isorelýs Paulino nei panni di Alvida. Ci saranno anche molti altri nuovi personaggi che la prossima stagione dell’adattamento live-action di One Piece richiederà nuovi attori per interpretare. Ci sono ancora 3 Pirati di Cappello di Paglia che dovrebbero unirsi alla ciurma nella seconda stagione: Chopper, Nico Robin e Jinbe (anche se l’apparizione di Jinbe potrebbe avvenire solo dopo la prossima stagione).

Storia della seconda stagione live-action di One Piece

La saga di Arabasta nella versione live-action

Sembra che la storia della seconda stagione live-action di One Piece terminerà probabilmente con l’arco narrativo di Loguetown per poi proseguire con la saga di Arabasta, che è la seconda saga del manga dopo quella di East Blue. Per concludere l’arco narrativo di Loguetown, i Cappelli di Paglia dovranno affrontare il capitano Smoker, come anticipato nel finale della prima stagione, ma anche combattere i nemici che vogliono la taglia. Qui viene introdotto anche Monkey D. Dragon.

l’eventuale introduzione del malvagio leader della Baroque Works Crocodile, coinvolto in una grande guerra civile ad Arabasta.

Per quanto riguarda la saga di Arabasta, questa contava 117 capitoli, quindi non è chiaro quanto apparirà nella storia della seconda stagione di One Piece su Netflix. Naturalmente, la saga di East Blue era composta da 100 capitoli e rimane solo l’ultima parte da raccontare. Per quanto riguarda i momenti salienti che potrebbero affrontare i Cappelli di Paglia, questi includono la loro nave che viene inghiottita da una balena gigante, l’introduzione di Mr. 9 e Ms. Wednesday (entrambi della Baroque Works), un’isola piena di dinosauri e l’eventuale introduzione del malvagio leader della Baroque Works Crocodile, che è parte di una massiccia guerra civile ad Arabasta.