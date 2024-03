Prime Video annuncia che l’attesa seconda stagione di Outer Range, la serie drama in grado di attraversare i generi, debutterà su Prime Video il 16 maggio, e svela le prime immagini ufficiali.

Prime Video, inoltre, è lieta di annunciare che la star, nonché executive producer della serie, Josh Brolin (Dune: Parte Due) farà il suo debutto alla regia nel penultimo episodio della seconda stagione.

Partendo dalle basi sapientemente gettate dalla prima stagione, che hanno messo in moto il mistero al centro della trama, arriva un’avvincente seconda stagione, ricca di colpi di scena, risvolti inaspettati e nuove strade per i personaggi, anticipati dalle prime immagini appena svelate. Tutti e sette gli episodi della seconda stagione di Outer Range, ideata dallo showrunner ed executive producer Charles Murray (True Story, Sons of Anarchy), saranno disponibili da giovedì 16 maggio, in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

1 di 4

Outer Range

Outer Range racconta la storia di Royal Abbott (Josh Brolin), proprietario di un ranch che lotta strenuamente per la sua terra e per la sua famiglia e che si imbatte in un fenomeno inspiegabile nel cuore della natura selvaggia del Wyoming, sotto la forma di un’oscura voragine.

Il mistero che circonda questo abisso senza fondo, apparso in un appezzamento del ranch della famiglia Abbott, si infittisce ancora di più nel corso della seconda stagione, mentre Royal e sua moglie Cecelia (Lili Taylor) tentano di tenere unita la famiglia dopo l’improvvisa scomparsa della nipote.

La posta in gioco non è mai stata così alta per gli Abbott, che ora si trovano a dover affrontare minacce su più fronti. La seconda stagione di Outer Range spingerà i suoi personaggi sempre più nel profondo del baratro, con risvolti imprevisti che potrebbero scuotere le fondamenta del tempo stesso.

Cast

Guidato dall’attore candidato agli Oscar Josh Brolin (Dune: Parte Due), il cast della serie include Imogen Poots (Baltimore), Lili Taylor (Manhunt), Tamara Podemski (Reservation Dogs), Lewis Pullman (Lezioni di chimica), Tom Pelphrey (Ozark), Noah Reid (Schitt’s Creek), Shaun Sipos (Reacher), Isabel Arraiza (Fino all’ultimo indizio), Olive Abercrombie (The Haunting of Hill House) e Will Patton (Horizon: An American Saga). La serie vede come executive producer Charles Murray, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Ernest McNealey, Josh Brolin, Tony Krantz, Heather Rae e Jon Paré.