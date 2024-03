I supereroi protagonisti di film, trilogie e saghe che vediamo al cinema si occupano di salvare il mondo da situazioni di estremo pericolo, mettendo a repentaglio la loro stessa incolumità. Ma chi si occupa di quelle missioni più “piccole” e dove ogni vita è assolutamente sacrificabile? Di queste, nell’universo della DC, si occupa la Suicide Squad, la squadra suicida composta da antieroi o veri e propri villain, costretti a rimediare ai loro trascorsi portando a termine attività di questo tipo. Questo gruppo è stato portato per la prima volta al cinema nel 2016 da David Ayer con il film Suicide Squad (qui la recensione).

Come noto, il gruppo è poi stato riproposto sul grande schermo anche nel 2021 con il film The Suicide Squad, diretto da James Gunn e considerato come “una cosa a parte” rispetto al film di Ayer. Tale “reboot” è stato ritenuto necessario vista la non particolarmente soddisfacente accoglienza ricevuta dal film del 2016, che pur avendo guadagnato circa 740 milioni di dollari al botteghino ha ricevuto pareri negativi da buona parte della critica e dei fan. Eppure, i motivi per rivalutare Suicide Squad sono diversi, a partire dal suo poter vantare alcuni personaggi ormai iconici e imprescindibili all’interno dell’universo cinematografico DC.

Suicide Squad sarà infatti squilibrato e confusionario, ma vanta una personalità molto forte, che non tutti gli altri titoli del DCEU presentano. Inoltre, si tratta di un film premiato agli Oscar per il miglior trucco, curato da Christopher Nelson e dagli italiani Alessandro Bertolazzi e Giorgio Gregorini. Prima di intraprendere una visione del film, però, sarà certamente utile approfondire alcune delle principali curiosità relative ad esso. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e a molto altro. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Suicide Squad

Il racconto di Suicide Squad si apre su un mondo sconvolto per la morte di Superman, avvenuta in Batman v Superman: Dawn of Justice. Per via di tale evento, il governo affida all’agente Amanda Waller il compito di formare una squadra di sacrificabili super cattivi da sfruttare per missioni suicide nel tentativo di proteggere il mondo. Il colonnello Rick Flag viene dunque scelto per guidare una squadra composta da Harley Quinn, Deadshot, Capitan Boomerang, El Diablo, Killer Croc, Slipknot e Katana. Il gruppo si trova ben presto dinanzi alla loro prima missione: fermare la mistica Incantatrice e lo spettrale fratello Incubus. Tuttavia, ci sono piani segreti che la Waller non ha comunicato alla squadra e che verranno ben presto alla luce.

Il cast di attori e i personaggi di Suicide Squad

Principale star del film è Harley Quinn, interpretata da Margot Robbie. Per il ruolo, l’attrice si è sottoposta ad un periodo di sei mesi di allenamento in boxe, uso d’armi, a trattenere il fiato sott’acqua e in generale a tutto ciò che potesse permetterle di interpretare personalmente quante più scene pericolose possibile. Inoltre, ha studiato la codipendenza delle relazioni e per trattato la relazione di Harley con il Joker come una dipendenza. Nel film compare infatti, brevemente, anche Joker, interpretato da Jared Leto. Come noto, l’attore è rimasto nel personaggio anche al di fuori delle riprese, mandando anche alcuni regali ai suoi colleghi, come ad esempio un ratto alla Robbie e un proiettile a Will Smith.

Smith recita infatti nel film nel ruolo di Deadshot, un personaggio con cui l’attore ha dichiarato di aver fatto molta fatica ad entrare in contatto, principalmente per via delle sue azioni criminali. Recitano poi nel ruolo Joel Kinnnaman nei panni di Rick Flag, Viola Davis in quelli di Amanda Waller e Jai Courtney in quelli di Capitan Boomerang. Jay Hernandez interpreta El Diablo, mentre Adewale Akinnuoye-Agbaje è Killre Croc. Adam Beach è Slipknot, mentre Karen Fukuhara è Katana. Cara Delevingne ha invece avuto il compito di interpretare June Moone e l’Incantatrice, antagonista del film. Per interpretare quest’ultima le è stato chiesto di passeggiare nuda nel bosco con la luna piena e l’attrice afferma di averlo fatto.

La scena post-credits di Suicide Squad

In una scena dopo i titoli di coda, si vede Amanda Waller incontrare Bruce Wayne, il quale accetta di proteggerla dalle conseguenze legali degli eventi di Midway City in cambio dei file governativi sulla crescente comunità metaumana. Egli le rivela il suo progetto di contattare gli eroi del dossier, tra cui Flash e Aquaman, per costruire la sua squadra di supereroi. La Waller gli consiglia di smettere di lavorare fino a tardi, insinuando che sa che Bruce è Batman. In risposta, l’uomo dice alla Waller di chiudere la Task Force X o lui e i suoi “amici” lo faranno per lei. Il film, dunque, anticipa la ricerca di Wayne dei membri della Justice League. Non è però stato svelato come Waller sapesse dell’identità segreta di Wayne.

Suicide Squad: la Ayer Cut

In seguito all’uscita del film nelle sale e alle recensioni negative ricevute, Ayer si giustificò affermando che la pellicola distribuita non rispecchiava affatto la sua visione e che il montaggio originale era qualcosa di completamente diverso rispetto alla versione cinematografica. Il film uscito al cinema e che tutti ancora oggi conoscono è stato da Ayer definito come una sorta di “commedia scanzonata” in confronto a quanto originariamente concepito. Tali cambiamenti nel tono e nel montaggio sarebbe dovuti alla ricezione negativa di Batman v Superman e all’inaspettato successo del film di Deadpool, uscito un mese prima, facendo dunque propendere i DC Studios a distribuire un film più simile a quest’ultimo.

Nel maggio 2020, in seguito all’annuncio della director’s cut di Justice League, poi effettivamente distribuita come Zack Snyder’s Justice League, Ayer annunciò di avere anche lui pronto il suo montaggio originale di Suicide Squad, denominato “Ayer Cut“, affermando che non avrebbe richiesto una grande spesa per essere pubblicato e chiedendo a gran voce il supporto dei fan della pellicola, diffondendo anche svariate novità riguardanti il suo montaggio: tra esse, maggiore peso ai personaggi di Katana, Slipknot e il Joker di Jared Leto, una scena di apertura alternativa, un triangolo amoroso tra alcuni dei protagonisti e un tono più serio e meno comico. Tuttavia, Ayer ha rivelato di aver gettato la spugna riguardo tale versione, in quanto lo studios non sarebbe interessato al suo rilascio.

Il trailer di Suicide Squad e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di Suicide Squad grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Apple TV, Prime Video, Now e Netflix. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di mercoledì 13 marzo alle ore 21:20 sul canale Italia 1.

