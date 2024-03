Starz ha confermato che la produzione di Outlander 8, l’ottava e ultima stagione di Outlander è ufficialmente iniziata, in vista della première della settima stagione prevista per novembre.

L’aggiornamento sulla produzione è stato annunciato dal cast principale di Outlander in un video inedito, in cui si aggirano sul set ricordando il periodo trascorso nella serie. L’ottava stagione sarà ufficialmente il capitolo finale del dramma storico fantascientifico di successo.

Guardate il video di Outlander Stagione 8 qui sotto:

Outlander terminerà con l’ottava stagione

Prima della premiere della settima stagione, Outlander è già stato rinnovato per la sua ottava e ultima stagione. Starz ha anche ordinato una serie per il prequel di Outlander intitolato Outlander: Blood of My Blood, che esplorerà la storia d’amore dei genitori di Jamie, Brian Fraser ed Ellen Mackenzie.

Basato sulla serie di romanzi bestseller di Diana Gabaldon, Outlander inizia quando un’infermiera militare del 20° secolo nel 1945 si ritrova trasportata indietro nel tempo fino al 1743, dove incontra e si innamora del guerriero delle Highland Jamie Fraser. Nel cast Caitriona Balfe, Sam Heughan, Sophie Skelton, Richard Rankin, Maria Doyle Kennedy, Duncan Lacroix, David Berry, César Domboy, Lauren Lyle, Colin McFarlane, Caitlin O’Ryan e altri.

Outlander è prodotto da Ronald D. Moore, Maril Davis, Matthew B. Roberts, Toni Graphia, Andy Harries e Jim Kohlberg. È prodotto da Tall Ship Productions, Left Bank Pictures e Story Mining & Supply Co., in associazione con Sony Pictures Television.