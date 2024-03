Josh O’Connor è attualmente in trattative per recitare in Separate Rooms, un nuovo film drammatico del regista Luca Guadagnino, secondo quanto riportato recentemente da Variety.

Il film, intitolato Separate Rooms, è un adattamento dell’omonimo romanzo dello scrittore italiano scomparso Pier Vittorio Tondelli. Il libro racconta di uno scrittore italiano, Leo, in lutto per la morte del suo fidanzato.

In Separate Rooms, il trentenne Leo viaggia attraverso Milano, Parigi, Londra e Firenze, mentre Thomas è un giovane pianista berlinese che vive temporaneamente a Parigi quando incrocia per la prima volta Leo. Il libro è diviso in tre parti, chiamate “movimenti”, che alternano flashback e riflessioni. Dopo essersi conosciuti a Parigi, gli amanti iniziano una lunga relazione, incontrandosi e viaggiando insieme in diverse città europee per un periodo di tre anni. I due si incontrano quando lo desiderano, ma vivono separati, appartandosi nelle rispettive solitudini, anche se spesso si scrivono. A un certo punto, Thomas inizia una relazione con una ragazza, che rende Leo profondamente geloso. Poi a Thomas viene diagnosticata una malattia che lo porterà alla morte nella sua città natale, Monaco.

Gran parte del libro, che inizia con la chiamata di Leo a Monaco di Baviera per dare l’addio al suo ex amante, descrive il lutto di Leo e la sua graduale guarigione, mentre ricorda i suoi viaggi in Inghilterra e negli Stati Uniti. Separate Rooms, che probabilmente sarà il prossimo film di Guadagnino, è prodotto dall’italiano Lorenzo Mieli nell’ambito del suo accordo con Fremantle.

Lorenzo Mieli e Fremantle hanno prodotto anche “Bones and All“, film di Guadagnino con Timothée Chalamet, che ha vinto il premio per la miglior regia a Venezia nel 2022, e il suo atteso adattamento di William S. Burroughs “Queer” con Daniel Craig e Drew Starkey. Il film con ogni probabilità sarà presentato alla Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia.

O’Connor vuole continuare a lavorare con Luca Guadagnino

Luca Guadagnino ha confermato che il film era in lavorazione in un’intervista rilasciata al settimanale italiano La Repubblica, il Venerdì, lo scorso fine settimana. La sceneggiatura del film è stata scritta da Francesca Manieri, che ha lavorato con Luca Guadagnino anche nella serie televisiva HBO-Sky We Are Who We Are.

Al momento non sono disponibili altre informazioni sul casting. Josh O’Connor e Luca Guadagnino dunque torneranno a collaborare. Josh O’Connor sarà uno dei protagonisti del prossimo dramma romantico di Luca Guadagnino, Challengers. In questo film reciterà accanto a Zendaya e Mike Faist.