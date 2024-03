Un’altra settimana e un’altra serie di nuovi filmati e immagini dal set di A Complete Unknown di James Mangold, la prima delle quali proviene dal regista stesso. Mangold, che dirige Timothée Chalamet nel ruolo principale dell’iconico Bob Dylan, ha condiviso sul suo account Twitter una foto del ciak con il titolo del film, visto che le riprese sono ormai ben avviate.

Ma non è tutto ciò che siamo riusciti a ottenere dal set questa settimana. Timothée Chalamet è stato avvistato innumerevoli volte in giro per New York City in veste di personaggio mentre le riprese del film si svolgono sul set, mentre sono emersi anche filmati della co-star Edward Norton che canta dal vivo nei panni di Pete Seeger.

Chalamet canterà anche nel film nei panni di Dylan, e le prime immagini mostrano l’attore più sexy della città in costume durante gli anni della formazione del cantante. Il film sarà interpretato anche da Elle Fanning (The Great) nel ruolo dell’artista e interesse amoroso di Dylan, Sylvie Russo. Si dice che il film sia ambientato nel 1965, all’incirca nel periodo in cui Dylan sostituì la sua chitarra acustica con una elettrica e inventò un nuovo suono per l’industria musicale. Il film era stato pianificato per iniziare le riprese in agosto ma, dopo la conclusione degli scioperi e l’impegni di Timothée Chalamet per la promozione di Dune: Parte Due, le riprese sono iniziate in ritardo questo mese.

Chi interpreta Edward Norton ?

Edward Norton , nel frattempo, potrebbe assumere un ruolo di antagonista nel film, anche se solo dal punto di vista spirituale. Seeger – uno dei pionieri della musica folk – e Dylan si incrociarono al Newport Folk Festival del 1965, sulla scia delle critiche rivolte a Dylan dopo il suo passaggio all’elettrico. Seeger era una specie di idolo per Dylan, ma quando, secondo quanto riferito, Seeger reagì negativamente all’esibizione di Dylan quel giorno, ciò ebbe un impatto su Dylan che non ha mai abbandonato veramente il cantante.

Anche la data di uscita ufficiale di A Complete Unknown è al momento del tutto sconosciuta, ma restate sintonizzati con Cinefilos.it per ulteriori notizie e, nel frattempo, potete vedere i video di Chalamet e Norton sul set delle riprese qui sotto.

.. #EdwardNorton on location for Bob Dylan biopic ‘A Complete Unknown’ at Centre Street courthouse. #acompleteunknown

cr gr8images ig pic.twitter.com/cffH74KaFh — (@margin_notes_) March 24, 2024