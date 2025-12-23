Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo – Stagione 3: Holt McCallany sarà Atlante!

Basato sui romanzi di Rick Riordan sui discendenti moderni degli dei greci, per metà umani e per metà divini, Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo è stato accolto calorosamente dai fan di lunga data grazie al modo in cui mantiene il tono e la trama del materiale originale, a differenza del precedente adattamento cinematografico.

Nella seconda stagione compaiono alcuni antagonisti: l’ex amico e semidio caduto Luke (Charlie Bushnell) sta cercando anche lui di trovare il Vello, mentre Percy e Annabeth si scontreranno con figure mitiche come Circe “C.C.” (Rosemarie DeWitt) e Polifemo (Aleks Paunovic). Ma Riordan ha ora anche parlato di come la serie adatterà il cattivo più centrale della terza stagione.

Secondo Deadline, il titano Atlante farà infatti il suo ingresso nella serie, interpretato da Holt McCallany in sei episodi della terza stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo. Inoltre, in un’intervista con Liam Crowley di ScreenRant per la seconda stagione di Percy Jackson, Riodan ha discusso di come la presenza fisica di uno dei titani renda la crescente minaccia di Kronos (doppiato da Nick Boraine) più reale che mai.

“La minaccia nella terza stagione diventa reale. Intendo dire, reale davanti ai vostri occhi, una manifestazione fisica, reale. E anche se non possiamo parlare del casting, hanno fatto centro. Insomma, hanno detto: “Stiamo pensando a questo”. E io ho risposto: “Sì, è proprio così”. Quindi non vedo l’ora di condividerlo”, sono le parole di Riodan.

In La maledizione del titano, il terzo libro della serie Percy Jackson, che sarà la base della terza stagione, Annabeth e la dea Artemide (interpretata da Dafne Keen) vengono catturate da Atlante, spingendo gli altri eroi a partire per una missione per salvarle. Nel frattempo, Percy incontra due nuovi semidei che potrebbero cambiare il corso dell’imminente guerra contro Kronos. C’è dunque grande attesa per Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo.

