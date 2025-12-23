HomeSerie TvNews

Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo – Stagione 3: Holt McCallany sarà Atlante!

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News

Basato sui romanzi di Rick Riordan sui discendenti moderni degli dei greci, per metà umani e per metà divini, Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo è stato accolto calorosamente dai fan di lunga data grazie al modo in cui mantiene il tono e la trama del materiale originale, a differenza del precedente adattamento cinematografico.

Nella seconda stagione compaiono alcuni antagonisti: l’ex amico e semidio caduto Luke (Charlie Bushnell) sta cercando anche lui di trovare il Vello, mentre Percy e Annabeth si scontreranno con figure mitiche come Circe “C.C.” (Rosemarie DeWitt) e Polifemo (Aleks Paunovic). Ma Riordan ha ora anche parlato di come la serie adatterà il cattivo più centrale della terza stagione.

Secondo Deadline, il titano Atlante farà infatti il suo ingresso nella serie, interpretato da Holt McCallany in sei episodi della terza stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo. Inoltre, in un’intervista con Liam Crowley di ScreenRant per la seconda stagione di Percy Jackson, Riodan ha discusso di come la presenza fisica di uno dei titani renda la crescente minaccia di Kronos (doppiato da Nick Boraine) più reale che mai.

La minaccia nella terza stagione diventa reale. Intendo dire, reale davanti ai vostri occhi, una manifestazione fisica, reale. E anche se non possiamo parlare del casting, hanno fatto centro. Insomma, hanno detto: “Stiamo pensando a questo”. E io ho risposto: “Sì, è proprio così”. Quindi non vedo l’ora di condividerlo”, sono le parole di Riodan.

In La maledizione del titano, il terzo libro della serie Percy Jackson, che sarà la base della terza stagione, Annabeth e la dea Artemide (interpretata da Dafne Keen) vengono catturate da Atlante, spingendo gli altri eroi a partire per una missione per salvarle. Nel frattempo, Percy incontra due nuovi semidei che potrebbero cambiare il corso dell’imminente guerra contro Kronos. C’è dunque grande attesa per Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo.

LEGGI ANCHE:

Articolo precedente
Spider-Man: Brand New Day, un nuovo trailer completo trapela online!
Articolo successivo
Assassin’s Creed: la serie Netflix ha trovato un regista
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved