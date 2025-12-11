Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo – Stagione 2: la spiegazione della Grande Profezia

Ecco un approfondimento sull’episodio 2 di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo – Stagione 2, e tutti i dettagli su ciò che Annabeth ha scoperto. I libri di Percy Jackson di Rick Riordan sono stati trasformati in una delle migliori serie fantasy YA presenti in televisione. L’adattamento è stato impeccabile e ora, dopo due anni, è finalmente tornato.

Anche se abbiamo a disposizione solo i primi due episodi della stagione 2 di Percy Jackson, nella storia è già successo moltissimo. Grover è stato rapito da Polifemo. L’albero di Thalia è avvelenato. Percy ha incubi su Crono. Sembra che per il Campo Mezzosangue tutto stia andando completamente in frantumi. Purtroppo, il ritorno di Percy e Annabeth al campo viene ulteriormente aggravato da un enorme segreto che Chirone condivide con Annabeth.

Sebbene la scena si interrompa prima che la conversazione riveli qualcosa a schermo, era stato anticipato che la Grande Profezia sarebbe arrivata prima del previsto, e Annabeth sostanzialmente lo conferma quando parla con Percy sulla spiaggia. Ecco tutto ciò che è necessario sapere sulla Grande Profezia e su come influenzerà Percy Jackson.

La Grande Profezia predice un mezzosangue che può decidere il destino dell’Olimpo

Durante la chiamata tramite Messaggio di Iris tra Chirone e Annabeth, il centauro rivela alla ragazza il vero motivo per cui Percy Jackson è così importante. Essere figlio di Poseidone lo rende speciale non solo per i suoi poteri, ma perché potrebbe essere colui che porterà a compimento la Grande Profezia di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo. Tratta direttamente dal libro, questa è la terrificante profezia che Chirone condivide:

“UN MEZZOSANGUE DEI PIÙ ANTICHI DÈI,

RAGGIUNGERÀ I SEDICI CONTRO OGNI PROBABILITÀ,

E VEDRÀ IL MONDO IN SONNO SENZA FINE,

L’ANIMA DELL’EROE, UNA LAMA MALEDETTA FALCERÀ,

UNA SOLA SCELTA TRONCHERÀ I SUOI GIORNI,

L’OLIMPO PRESERVARE O DISTRUGGERE.”

I “più antichi dèi” si riferiscono a Zeus, Poseidone e Ade, i tre figli maschi di Crono. La Grande Profezia fu pronunciata dopo la Seconda Guerra Mondiale dall’Oracolo di Delfi, ed è il vero motivo per cui Zeus, Poseidone e Ade decisero di non generare più figli.

La formulazione della profezia è estremamente importante. Poiché il termine “mezzosangue” indica una persona metà umana e metà divina, Percy è l’unico che può adempiere la profezia all’inizio della stagione 2. Inoltre, Rick Riordan ha usato la parola “raze”, che significa “distruggere”, non “raise”. L’Olimpo verrà quindi preservato oppure completamente distrutto.

Se vuoi continuare a saperne di più, continua a leggere, ma ATTENZIONE, seguono molti spoiler!

Percy è l’unico figlio dei Big Three che può raggiungere i 16 anni: i due figli di Ade sono bloccati nel tempo al Lotus Hotel, come accennato brevemente nella stagione 1 di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, e la figlia di Zeus, Thalia, è un albero. Questo rende Percy tanto importante quanto pericoloso.

Se combatte per l’Olimpo, sarà la sua più grande risorsa. Se si schiera con Crono, diventerà il suo nemico più letale. Dato che Crono riesce a raggiungerlo attraverso sogni e pensieri, Percy potrebbe facilmente diventare una pedina del Titano. Ciò spiega perché Chirone non vuole che Percy scopra la verità e perché Annabeth arriva a tradirlo.

La Grande Profezia non viene rivelata completamente fino a L’ultimo Olimpo di Rick Riordan

Sebbene la Grande Profezia venga introdotta in Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo – Stagione 2, l’intero testo non viene rivelato né a Percy né al pubblico fino al quinto libro, L’ultimo Olimpo. Fino a quel momento, i mezzosangue, Percy compreso, conoscono solo piccoli frammenti. Sa che un figlio dei Big Three è temuto e potrebbe influenzare l’Olimpo, ma non conosce i dettagli o le reali conseguenze.

Chirone tiene inizialmente nascosta la profezia a Percy per proteggerlo dal peso psicologico che essa comporterebbe. Voleva che il ragazzo avesse la possibilità di crescere e forgiare il proprio destino. Inoltre, Chirone credeva che Thalia avrebbe adempiuto la profezia, essendo anch’essa un figlio dei Big Three sopravvissuta contro ogni probabilità.

Perché la serie TV su Disney+ ha anticipato la rivelazione della Grande Profezia

L’introduzione anticipata della Grande Profezia non sembra avere una funzione narrativa immediata, se non quella di creare tensione tra Annabeth e Percy. Tuttavia, dietro le quinte, il team creativo ha spiegato la scelta. Il produttore esecutivo Craig Silverstein ha spiegato a TV Insider che la profezia costringerà Percy a capire di essere “ancora più importante per la storia di quanto credesse”. Nel frattempo, l’attore Walker Scobell, protagonista della serie, ha dichiarato a Screen Rant che la Grande Profezia “deve esserci affinché la storia mantenga slancio”.

In che modo la Grande Profezia influenzerà Annabeth e Percy nella stagione 2

Secondo la descrizione di Craig Silverstein, la Grande Profezia influenzerà Percy obbligandolo a comprendere che anche le sue piccole azioni possono avere conseguenze significative su chi gli sta intorno. È un fardello pesante, soprattutto mentre si trova in missione.

Inoltre, lo renderà più determinato a resistere ai tentativi di Crono di infiltrarsi nella sua mente. Potrebbe creare più tensione anche tra Percy e Luke, che cerca di reclutarlo per Crono. Annabeth potrebbe sentirsi ancora più combattuta riguardo a Luke, essendo stato il suo migliore amico e una figura centrale nella profezia.

Fortunatamente, secondo quanto dichiarato da Walker Scobell, la profezia non avrà un impatto eccessivo sulla trama di questa stagione. Avrà invece un ruolo molto più rilevante nella stagione 3, quando entrerà in scena un personaggio specifico, il cui nome non viene rivelato per evitare spoiler ai nuovi spettatori.

Come la Grande Profezia si avvera nei libri di Percy Jackson

ATTENZIONE: GRANDI SPOILER per l’intera saga Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo!

“Un mezzosangue dei più antichi dèi”

Può riferirsi solo a Percy (figlio di Poseidone), Thalia (figlia di Zeus), Bianca di Angelo (figlia di Ade) e Nico di Angelo (figlio di Ade). Thalia e Bianca smettono di invecchiare quando si uniscono alle Cacciatrici di Artemide. Nico è molto più giovane di Percy. Quindi la profezia ricade su Percy.

“Raggiungerà i sedici contro ogni probabilità,”

Percy rischia la vita almeno una dozzina di volte tra il primo libro e il compimento della profezia. Arriva ai sedici anni verso la fine de L’ultimo Olimpo.

“E vedrà il mondo in sonno senza fine,”

Durante la Battaglia di Manhattan, Morfeo addormenta tutti i mortali della città. I semidei, invece, vedono il mondo addormentato intorno a loro.

“L’anima dell’eroe, una lama maledetta falcerà,”

La profezia annuncia la morte di un eroe tramite una lama. Qui avviene il colpo di scena: l’eroe non è Percy, ma Luke Castellan. Crono possiede il suo corpo, ma Luke combatte dall’interno. Decide di uccidersi per sconfiggere Crono con il pugnale che aveva dato ad Annabeth. La lama è “maledetta” perché Luke aveva infranto la promessa fatta ad Annabeth di esserci sempre per lei.

“Una sola scelta troncherà i suoi giorni,”

La scelta è se Percy debba consegnare o meno il pugnale ad Annabeth affinché arrivi a Luke. Se Luke avesse fallito la sua battaglia interiore, Crono avrebbe potuto uccidere Percy. Luke usa invece la lama per colpirsi nel suo punto debole, ponendo fine alla propria vita.

“L’Olimpo preservare o distruggere.”

Il destino di Luke e quello di Percy sono intrecciati. Poiché Percy decide di fidarsi di Luke, l’Olimpo viene preservato anziché distrutto. Se la serie Percy Jackson and the Olympians continuerà davvero per cinque stagioni, come previsto, sarà emozionante vedere come renderanno tutto questo sullo schermo nella stagione 5.