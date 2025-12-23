Spider-Man: Brand New Day, un nuovo trailer completo trapela online!

Recentemente, il primo teaser di Spider-Man: Brand New Day è trapelato online, anche se diviso in due parti e di pessima qualità. Ora, tuttavia, si ha una registrazione molto migliore (la si può vedere qui) e permette di avere maggiori dettagli sul film. Nel nuovo trailer si vede Spider-Man che salta da un grattacielo prima che una ripresa in soggettiva ci mostri la sua vista letterale dall’interno della maschera, MJ con il suo nuovo fidanzato, il Punisher di Jon Bernthal e il tipo di scene di oscillazione sulla ragnatela che sono state trascurate nella trilogia precedente..

Peter Parker viene anche mostrato mentre emerge da un bozzolo di ragnatela e sembra usare una ragnatela organica. Vale però la pena notare che questo trailer risale a ottobre ed è chiaramente incompleto in alcuni punti. Quando uscirà la versione ufficiale, potrebbe apparire leggermente diversa, ma se questo è l’aspetto del primo teaser, ci sono molti elementi interessanti. Come precedentemente riportato, sembra che Spider-Man: Brand New Day sarà caratterizzato da un’importante lotta psicologica per Peter Parker e questo trailer sembra confermarlo.

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica di Spider-Man: Brand New Day è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.