Spider-Man: Brand New Day, un nuovo trailer completo trapela online!

Recentemente, il primo teaser di Spider-Man: Brand New Day è trapelato online, anche se diviso in due parti e di pessima qualità. Ora, tuttavia, si ha una registrazione molto migliore (la si può vedere qui) e permette di avere maggiori dettagli sul film. Nel nuovo trailer si vede Spider-Man che salta da un grattacielo prima che una ripresa in soggettiva ci mostri la sua vista letterale dall’interno della maschera, MJ con il suo nuovo fidanzato, il Punisher di Jon Bernthal e il tipo di scene di oscillazione sulla ragnatela che sono state trascurate nella trilogia precedente..
Peter Parker viene anche mostrato mentre emerge da un bozzolo di ragnatela e sembra usare una ragnatela organica. Vale però la pena notare che questo trailer risale a ottobre ed è chiaramente incompleto in alcuni punti. Quando uscirà la versione ufficiale, potrebbe apparire leggermente diversa, ma se questo è l’aspetto del primo teaser, ci sono molti elementi interessanti. Come precedentemente riportato, sembra che Spider-Man: Brand New Day sarà caratterizzato da un’importante lotta psicologica per Peter Parker e questo trailer sembra confermarlo.
Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day
Ad oggi, una sinossi generica di Spider-Man: Brand New Day è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.
Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.
L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.
Di certo c’è che il film condivide il titolo con un’epoca narrativa controversa, che ha visto la Marvel Comics dare all’arrampicamuri un nuovo inizio, ponendo però fine al suo matrimonio con Mary Jane Watson e rendendo di nuovo segreta la sua identità. In quel periodo ha dovuto affrontare molti nuovi sinistri nemici ed era circondato da un cast di supporto rinnovato, tra cui un resuscitato Harry Osborn.
Il film è stato recentemente posticipato di una settimana dal 24 luglio 2026 al 31 luglio 2026. Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, dirigerà il film da una sceneggiatura di Chris McKenna ed Erik Sommers. Tom Holland guida un cast che include anche Zendaya, Jacob Batalon, Mark Ruffalo, Sadie Sink e Liza Colón-Zayas e Jon Bernthal. Michael Mando è stato confermato mentre per ora è solo un rumors il coinvolgimento di Charlie Cox.
Spider-Man: Brand New Day uscirà nelle sale il 31 luglio 2026.