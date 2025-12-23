Assassin’s Creed: la serie Netflix ha trovato un regista

La prossima serie live-action di Netflix Assassin’s Creed – il cui cast principale è già stato definito, con Toby Wallace (Euphoria, Bikeriders), Lola Petticrew (“Say Nothing”) recentemente svelati come protagonisti e Zachary Hart (“Slow Horses”) e Laura Marcus (“Death by Lightning”) come personaggi fissi – ha ora trovato il suo regista.

Johan Renck, il regista svedese noto per aver diretto la miniserie di successo della HBO Chernobyl, per la quale ha vinto un Emmy, sarà il regista della serie, come rivela Variety.

Basato sul franchise di videogiochi di successo sui viaggi nel tempo, Assassin’s Creed è stato annunciato a luglio come la prima serie ad essere sviluppata nell’ambito dell’accordo tra Netflix e Ubisoft, firmato nel 2020.

I dettagli della trama sono ancora segreti, ma la sinossi afferma che la serie sarà “incentrata sulla guerra segreta tra due fazioni oscure: una determinata a determinare il futuro dell’umanità attraverso il controllo e la manipolazione, mentre l’altra combatte per preservare il libero arbitrio. La serie segue i personaggi attraverso eventi storici cruciali, mentre combattono per plasmare il destino dell’umanità”.

Il primo gioco di “Assassin’s Creed”, che esplora la guerra secolare tra gli ordini segreti rivali degli Assassini e dei Templari, ha debuttato nel 2007 ed è diventato un successo immediato. Da allora, sono stati pubblicati altri 13 capitoli della saga, il più recente dei quali è “Assassin’s Creed: Shadows”, uscito nel 2025, con oltre 230 milioni di copie vendute fino ad oggi. Un adattamento cinematografico con Michael Fassbender è uscito nel 2016.

Oltre a Chernobyl, i crediti televisivi di Renck includono la regia della serie The Last Panther, oltre ad episodi di “Breaking Bad”, “The Walking Dead”, “Vikings”, “Bates Motel” e “Halt and Catch Fire”. Ha già collaborato con Netflix in passato, avendo diretto i primi due episodi della serie del 2015 “Bloodline” e il film di fantascienza dello scorso anno “Spaceman“, con Adam Sandler e basato sul romanzo “Spaceman of Bohemia”.

Il mondo di Assassin’s Creed è stato precedentemente portato sul grande schermo nel 2016 con Michael Fassbender nel ruolo del protagonista. Purtroppo, il film non ha avuto successo al botteghino e i sequel previsti per Assassin’s Creed sono stati, com’era prevedibile, cancellati. Tuttavia, i fan della serie di videogiochi avranno presto la possibilità di vedere questi concetti rivisitati in TV.