Ricky Gervais torna su Netflix con la serie animata per adulti “Alley Cats”

Ricky Gervais sarà il protagonista di una nuova serie animata per adulti di Netflix che racconta le vicende di un gruppo di gatti randagi dal titolo Alley Cats, di cui Gervais è l’ideatore. La serie vede anche la partecipazione di numerosi comici britannici di fama internazionale, tra cui Diane Morgan, Tom Basden e Kerry Godliman. Completano il cast Andrew Brooke, David Earl, Jo Hartley, Natalie Cassidy e Tony Way.

In uscita il prossimo anno e prodotta dalla Derek Productions di Gervais in collaborazione con Blink Industries, la serie di 6 episodi da 15 minuti segue le vicissitudini di un gruppo di gatti selvatici britannici che cercano compagnia mentre riflettono sulle difficoltà della vita quotidiana. Lo show è “ricco dello stile caratteristico di Gervais, fatto di cuore e commenti sociali”, ha affermato Netflix.

“Interpreto una creatura grassa, pigra, maleducata e presuntuosa con le zanne, che non è così intelligente o coraggiosa come crede di essere. Quindi è piuttosto impegnativo”, ha scherzato Gervais, che è anche l’autore della serie di successo di Netflix, After Life. La serie segna così il ritorno di Gervais nel mondo dell’animazione per adulti a 13 anni dalla conclusione di The Ricky Gervais Show, prodotto da HBO e Channel 4, che era una versione animata del popolare podcast di Gervais, Stephen Merchant e Karl Pilkington utilizzando i cartoni animati dell’era Hanna-Barbera.

L’annuncio di Alley Cats arriva nella settimana in cui Netflix ha svelato una nuova serie di un altro importante creativo britannico, Charlie Brooker – celebre ideato di Black Mirror –, che sta realizzando una serie poliziesca comica senza titolo con Paddy Considine e Lena Headey.