Lena Headey: 10 cose che non sai sull’attrice

Lena Headey è una di quelle interpreti capaci di ridefinire l’immaginario collettivo con una sola performance, lasciando un’impronta profonda tanto nel cinema quanto nelle serie tv. Salita alla ribalta giovanissima, l’attrice britannica ha costruito una carriera che unisce rigore, versatilità e una sorprendente capacità di dare forma a personaggi complessi, spesso oscuri, sempre magnetici. Il pubblico l’ha amata – e temuta – soprattutto per l’iconica Cersei Lannister de Il Trono di Spade, un ruolo che ha trasformato la sua figura in un riferimento assoluto della cultura pop. Ma Headey non si è mai lasciata ingabbiare da un solo archetipo: nel corso degli anni ha alternato blockbuster, cinema indipendente, commedie, film d’azione e incursioni nel doppiaggio, mostrando una sensibilità rara e un controllo espressivo che pochi attori della sua generazione possiedono. Oggi, tra nuovi progetti, regie e collaborazioni che ne confermano la centralità nell’industria audiovisiva, continua a essere una delle voci più riconoscibili e amate dello spettacolo internazionale.

Ecco dieci cose da sapere su Lena Headey.

Lena Headey: i suoi film e le serie TV fino ad oggi

1. Ha recitato in celebri film. La carriera dell’attrice è iniziata con il debutto sul grande schermo in Waterland – Memorie d’amore nel 1992, per poi continuare a recitare in Quel che resta del giorno (1993), Mowgli – Il libro della giungla (1994), Mrs. Dalloway (1997), Due volte ieri (1998), Onegin (1999), Gossip (2000), Aberdeen (2000), Un’insolita missione (2001), Possession – Una storia romantica (2002) e Il gioco di Ripley (2002). In seguito, ha recitato in Actors (2003), Il nascondiglio del diavolo – The Cave (2005), I fratelli Grimm e l’incantevole strega (2005), Imagine Me & You (2005), 300 (2007), The Contractor – Rischio supremo (2007) e Rotto (2008). Tra i suoi ultimi lavori vi sono Dredd – Il giudice dell’apocalisse (2012), Shadowhunters – Città di ossa (2013), La notte del giudizio (2013), 300 – L’alba di un impero (2014), PPZ – Pride + Prejudice + Zombies (2016), Una famiglia al tappeto (2019) e Gunpowder Milkshake (2021).

Dopo una pausa dedicata a progetti televisivi e alla regia, Headey è tornata sul grande schermo con Svalta (2023) e con nuovi ruoli annunciati che confermano la sua capacità di attraversare generazioni di pubblico senza perdere un grammo del suo carisma.

2. Ha lavorato in molte serie tv. L’attrice ha avuto modo negli anni di recitare anche per il piccolo schermo. Ha infatti preso parte a serie come How We Used to Live (1993), Ballykissangel (1996), The Hunger (1997), Band of Gold (1996-1997), Merlino (1998), The Long Firm (2004), Terminator: The Sarah Connor Chronicles (2008-2009), White Collar (2011) e Il Trono di Spade (2011-2019), che l’ha resa celebre.

Dopo il successo mondiale della serie HBO, l’attrice ha continuato a esplorare ruoli intensi e spesso politici, come nella miniserie The White House Plumbers (2022), dove si è distinta per la sua precisione interpretativa all’interno di un cast corale di altissimo livello. Il 2025 segna invece una nuova fase della sua carriera seriale: Headey è protagonista dell’attesissima serie Netflix The Abandons, progetto di Kurt Sutter che la vede al centro di un racconto western cupo e brutale, e compare anche nel crime thriller Normal, confermando una volta di più la sua capacità di scegliere storie e personaggi capaci di lasciare un segno duraturo.

3. È anche doppiatrice, sceneggiatrice, regista e produttrice. Nel corso della sua carriera, l’attrice ha sperimentato diversi ambiti del cinema e della serie. Infatti, ha vestito i panni della doppiatrice per i videogiochi Risen (2009), Dishonored (2012), Games of Thrones: A Telltale Games Series (2014), per le serie Super Hero Squad Show (2009), Uncle Grandpa (2014-2017), Danger Mouse (2015-2017), Trollhunters: I racconti di arcadia (2017-2018), Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles (2018-2019) e il film Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016). In quanto produttrice, invece, ha partecipato alla realizzazione del corto The Devil’s Wedding (2009) e del film The Flood, mentre come regista, oltre ad aver realizzato il video Freya Ridings: You Mean the World to Me (2019), ha diretto e anche sceneggiato il corto The Trap (2019).

Lena Headey: chi è suo marito e quanti figli ha

4. Ha due matrimoni alle spalle. La vita sentimentale di Lena Headey ha attraversato diverse fasi prima di trovare un nuovo equilibrio negli ultimi anni. L’attrice si è sposata per la prima volta nel 2007 con il musicista Peter Paul Loughran, da cui ha avuto il suo primogenito, Wylie Elliot, nato il 31 marzo 2010. La relazione si è conclusa nel 2011, con un divorzio ufficializzato nel 2013. Successivamente, Headey ha iniziato una relazione con il regista Dan Cadan, amico di lunga data: dal loro legame è nata nel 2015 la secondogenita Teddy, e nel 2017 i due hanno annunciato il fidanzamento, salvo poi separarsi nel 2019.

La svolta arriva nel 2022, quando Headey sposa l’attore Marc Menchaca, noto per serie come Ozark, The Outsider e Homeland. La coppia mantiene un profilo estremamente riservato, lontano dalla sovraesposizione mediatica che spesso accompagna le star di Hollywood. Oggi l’attrice vive tra il Regno Unito e Los Angeles insieme al marito, continuando a proteggere con discrezione la propria famiglia mentre porta avanti una carriera sempre più ricca di progetti e collaborazioni.

Lena Headey e Jerome Flynn

5. Non è in buoni rapporti con il collega. L’attrice ha anche avuto, nel 2012, una relazione con l’attore Jerome Flynn, conosciuto sul set della serie Il Trono di Spade, dove lui interpretava il mercenario Bronn. Dopo la fine della loro relazione (avvenuta in quello stesso anno) i due non sono rimasti per niente in buoni rapporti, tantoché la Headey ha chiesto che nel suo contratto per la serie fosse inserita una clausula che prevedeva che non vi fosse alcuna scena tra i loro personaggi.

Lena Headey e Pedro Pascal: un’amicizia che ha conquistato i fan

Nel corso degli anni, Lena Headey e Pedro Pascal sono diventati una delle coppie di amici più amate dal pubblico, grazie a una sintonia sincera nata sul set de Il Trono di Spade, dove Pascal interpretava Oberyn Martell. I due attori hanno sviluppato fin da subito un rapporto affettuoso e giocoso, alimentato da un senso dell’umorismo simile e da una naturale complicità fuori dal set. Alcuni scatti condivisi sui social, soprattutto nel periodo 2013–2014, hanno fatto pensare a una possibile relazione sentimentale, ma entrambi hanno sempre mantenuto un riserbo molto elegante sulla natura esatta del loro legame, lasciando intendere che si sia trattato principalmente di un’amicizia profonda e rispettosa.

La verità è che Headey e Pascal rappresentano un raro esempio di collaborazione professionale capace di trasformarsi in un rapporto umano duraturo, che negli anni ha continuato a riemergere nelle interviste, nei ricordi condivisi e nell’affetto che i fan mostrano ogni volta che i loro nomi vengono accostati. Questa connessione speciale ha contribuito ad alimentare la percezione di Headey come artista sensibile e autentica, capace di creare legami significativi con i colleghi senza mai ricorrere allo spettacolarismo tipico delle dinamiche hollywoodiane.

Lena Headey è su Instagram

6. Ha un profilo molto seguito. L’attrice ha aperto da alcuni anni un proprio account Instagram che è seguito da qualcosa come 3,8 milioni di persone . La sua bacheca, con oltre mille post, è un’immensa raccolta di foto che la vedono protagonista tra momenti si svago e di lavoro. Molti sono però anche i post relativi a battaglie sociali verso cui la Headey ha molto interesse. Seguendola, si può dunque rimanere aggiornati su tutte le sue attività e novità dentro e fuori dal set.

Lena Headey in 300 – L’alba di un impero

7. Ha interpretato la sua parte in poco tempo. Nel 2007 la Headey aveva interpretato la Regina Gorgo, moglie di Leonida, nel film 300. L’attrice è poi tornata ad interpretare questo stesso personaggio anche per il sequel del 2014, 300 – L’alba di un impero. Poiché in quel periodo era anche impegnata sul set della serie Il Trono di Spade, ha dovuto girare tutte le sue scene in soli 10 giorni, il tempo massimo che aveva a disposizione per il film.

Lena Headey in Il Trono di Spade

8. Il suo è il personaggio più odiato. Cersei Lannister, il personaggio interpretato dalla Headey, è stata votata dai fan come il personaggio più odiato della serie. L’attrice ha infatti raccontato di essere spesso vittima di fan che indirizzano a lei personalmente il loro odio verso il suo personaggio. Le persone spesso la chiamano per nome online e in pubblico e alle convention dei fan è più che spesso evitata. Ha affermato che durante una sessione di autografi al Comic Con, le persone le stavano effettivamente strappando i libri dalle mani per impedirle di firmarli. La popolarità — e l’odio — verso Cersei si è riacceso con il discusso finale della serie, in cui il personaggio trova la morte nel crollo della Red Keep insieme a Jaime. Una conclusione che ha diviso i fan e che la stessa Headey ha dichiarato di aver sperato fosse diversa.

Il fratello di Lena Headey: chi è Tim Headey e che rapporto hanno

9. È riservata nei confronti della sua famiglia. Nonostante la sua fama internazionale, Lena Headey ha sempre mantenuto un rapporto molto riservato con la propria famiglia, e lo stesso vale per il fratello Tim Headey, che pur comparendo nelle ricerche online rimane una figura lontana dai riflettori. Di lui si conoscono poche informazioni, segno di una scelta condivisa di proteggere la sfera privata dall’esposizione mediatica generata dalla carriera dell’attrice.

Ciò che emerge dalle interviste e dalle testimonianze indirette è che Lena ha sempre attribuito grande valore alle proprie radici familiari, alla capacità di restare con i piedi per terra e di circondarsi di persone fidate anche quando la popolarità di Il Trono di Spade l’ha proiettata sotto i riflettori globali. Pur senza apparire al suo fianco nei contesti pubblici, Tim rappresenta uno di quei legami stabili e importanti che hanno contribuito a costruire la solidità personale di Headey, sostenendola lontano dalla frenesia dell’industria cinematografica. Un dettaglio che i fan apprezzano: dietro l’immagine di Cersei Lannister c’è un’artista che non ha mai reciso i suoi legami familiari, scegliendo di proteggerli con discrezione.

Lena Headey: età e altezza

10. Lena Headey è nata il 3 ottobre del 1973 ad Hamilton, nelle Isole Bermuda. La sua altezza complessiva corrisponde a 166 centimetri.

Fonti: IMDb, Deadline