Rivals – Stagione 2: le prime immagini!

Disney+ ha svelato le prime immagini dell’attesa nuova stagione di Rivals, la serie vincitrice di Emmy e BAFTA, basata sul romanzo best seller della compianta Dame Jilly Cooper.

Le immagini ritraggono cinque personaggi iconici, tra cui Lord Tony Baddingham (David Tennant – Doctor Who, Il club dei delitti del giovedì), Rupert Campbell-Black (Alex Hassell – Macbeth, The Boys), Declan O’Hara (Aidan Turner – Poldark, Lo Hobbit), Cameron Cook (Nafessa Williams – Black Lightning, Whitney – Una voce diventata leggenda) e Taggie O’Hara (Bella Maclean – Sex Education, London Tide).

Attualmente in fase di riprese nel Regno Unito, Rivals tornerà nel 2026 con ancora più ironia, passione e colpi di scena. Mentre le lotte di potere e le rivalità si intensificano, l’ambizione guida ogni mossa, spingendo la lealtà al limite.

Ambientata nelle splendide campagne delle Cotswolds e nel mondo glamour e ricco di colpi di scena della televisione britannica degli anni ‘80, la seconda stagione vede il ritorno del cast stellare che ha conquistato i cuori dei fan e della critica, oltre all’arrivo di volti nuovi. Dopo il drammatico finale in sospeso della scorsa stagione, con il destino di Tony appeso a un filo, Lord Baddingham è tornato ed è pronto a vendicarsi, disposto a tutto pur di mantenere l’impero di Corinium senza pari.

Carriere, matrimoni e reputazioni sono in bilico, mentre le vite personali e professionali si scontrano in un mondo in cui i segreti non possono rimanere nascosti a lungo. Audace, emozionante e con momenti indimenticabili, Rivals è una corsa avvincente attraverso un paesaggio di grande bellezza, competizione feroce e decisioni che cambiano la vita, dove il prezzo del successo potrebbe essere qualsiasi cosa.

Rivals, prodotta da Happy Prince, parte di ITV Studios, vede come executive producer Dominic Treadwell-Collins (A Very English Scandal, Holding, EastEnders), Alexander Lamb (Ackley Bridge, The Bay, We Hunt Together), Felicity Blunt, Elliot Hegarty (Cheaters, Ted Lasso), la drammaturga Laura Wade, vincitrice del premio Laurence Olivier (Posh), l’autrice di ‘Rivals’ Dame Jilly Cooper e Jonny Richards, per Disney+ EMEA Scripted Content. Eliza Mellor (Il villaggio dei dannati, Dietro i suoi occhi, Poldark) torna come produttrice. La serie è scritta da Dominic Treadwell-Collins, Laura Wade, Sophie Goodhart, Sam Hoare, Mimi Hare, Clare Naylor, Sorcha Kurien-Walsh e Dare Aiyegbayo, con la regia di Elliot Hegarty, Jamie J Johnson e Dee Koppang O’Leary. Rivals è basata sull’omonimo romanzo, parte della raccolta bestseller Rutshire Chronicles di Cooper. La serie è stata commissionata dall’Executive Director of Scripted Content for Disney+ EMEA, Lee Mason.