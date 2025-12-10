HomeSerie TvNews

Rivals – Stagione 2: le prime immagini!

Di Chiara Guida

-

Disney+ ha svelato le prime immagini dell’attesa nuova stagione di Rivals, la serie vincitrice di Emmy e BAFTA, basata sul romanzo best seller della compianta Dame Jilly Cooper.

Le immagini ritraggono cinque personaggi iconici, tra cui Lord Tony Baddingham (David Tennant – Doctor WhoIl club dei delitti del giovedì), Rupert Campbell-Black (Alex Hassell – MacbethThe Boys), Declan O’Hara (Aidan Turner – PoldarkLo Hobbit), Cameron Cook (Nafessa Williams – Black LightningWhitney – Una voce diventata leggenda) e Taggie O’Hara (Bella Maclean – Sex EducationLondon Tide).

Attualmente in fase di riprese nel Regno Unito, Rivals tornerà nel 2026 con ancora più ironia, passione e colpi di scena. Mentre le lotte di potere e le rivalità si intensificano, l’ambizione guida ogni mossa, spingendo la lealtà al limite.

Ambientata nelle splendide campagne delle Cotswolds e nel mondo glamour e ricco di colpi di scena della televisione britannica degli anni ‘80, la seconda stagione vede il ritorno del cast stellare che ha conquistato i cuori dei fan e della critica, oltre all’arrivo di volti nuovi. Dopo il drammatico finale in sospeso della scorsa stagione, con il destino di Tony appeso a un filo, Lord Baddingham è tornato ed è pronto a vendicarsi, disposto a tutto pur di mantenere l’impero di Corinium senza pari.

Carriere, matrimoni e reputazioni sono in bilico, mentre le vite personali e professionali si scontrano in un mondo in cui i segreti non possono rimanere nascosti a lungo. Audace, emozionante e con momenti indimenticabili, Rivals è una corsa avvincente attraverso un paesaggio di grande bellezza, competizione feroce e decisioni che cambiano la vita, dove il prezzo del successo potrebbe essere qualsiasi cosa.

Rivals, prodotta da Happy Prince, parte di ITV Studios, vede come executive producer Dominic Treadwell-Collins (A Very English ScandalHoldingEastEnders), Alexander Lamb (Ackley BridgeThe BayWe Hunt Together), Felicity Blunt, Elliot Hegarty (CheatersTed Lasso), la drammaturga Laura Wade, vincitrice del premio Laurence Olivier (Posh), l’autrice di ‘Rivals’ Dame Jilly Cooper e Jonny Richards, per Disney+ EMEA Scripted Content. Eliza Mellor (Il villaggio dei dannatiDietro i suoi occhiPoldark) torna come produttrice. La serie è scritta da Dominic Treadwell-Collins, Laura Wade, Sophie Goodhart, Sam Hoare, Mimi Hare, Clare Naylor, Sorcha Kurien-Walsh e Dare Aiyegbayo, con la regia di Elliot Hegarty, Jamie J Johnson e Dee Koppang O’Leary. Rivals è basata sull’omonimo romanzo, parte della raccolta bestseller Rutshire Chronicles di Cooper. La serie è stata commissionata dall’Executive Director of Scripted Content for Disney+ EMEA, Lee Mason.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
