Avengers: Doomsday, da Infamous Iron Man possibili indizi sul ruolo di Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. tornerà nel Marvel Cinematic Universe nel 2026 per Avengers: Doomsday, ma questa volta nei panni di Victor von Doom, alias Dottor Destino. Sebbene i dettagli sulla trama di Avengers: Doomsday siano stati tenuti segreti, la Marvel sta ora fornendo ulteriori indizi sul ritorno dell’ex protagonista di Iron Man nella serie.

Bleeding Cool ha infatti rivelato che la Marvel è pronta a ristampare una famosa serie a fumetti di Iron Man, Infamous Iron Man, di Brian Michael Bendis e Alex Maleev, ma con una grande novità. È interessante notare che il libro avrà un sottotitolo, The Rise of Doom, poiché il marketing fa specifico riferimento al Dottor Destino interpretato da Downey Jr. per l’MCU in Avengers: Doomsday.

“Robert Downey Jr., l’interprete di Iron Man, torna nei panni del Dottor Victor Von Doom (avete letto bene!) in Avengers: Doomsday della Marvel Studios, nelle sale il 18 dicembre 2026. Il più grande cattivo dell’universo Marvel non è nuovo alle armature, ma ora sta provando qualcosa di nuovo: l’eroismo. E dove Tony Stark ha fallito, Doom avrà successo. Ma qual è il piano di Victor?

Questo è ciò che moltissime persone vogliono sapere, tra cui Ben Grimm, Pepper Potts e l’altra Iron Man: Riri Williams! Nella sua eroica missione, Doom affronta un avversario di livello cosmico e il suo nemico più mortale, che pensava di non rivedere mai più! Ma qual è la scioccante verità dietro la reincarnazione della madre di Victor? Con nemici da tutte le parti, come potrà Victor continuare a portare avanti l’eredità di Iron Man quando quella di Doom lo perseguita ad ogni passo?”.

Con la Marvel che sta ristampando Infamous Iron Man, vale anche la pena ricordare come Downey Jr., durante il suo annuncio al San Diego Comic-Con 2024, abbia dichiarato: “Nuova maschera, stesso compito”, rivelando che sarebbe apparso nei prossimi film degli Avengers nei panni di Dottor Destino. The Rise of Doom potrebbe alludere fortemente al modo in cui la timeline dell’MCU trarrà ispirazione dal modo in cui stanno affrontando Victor.

Se il Dottor Destino di Downey Jr. si considera un eroe piuttosto che un supercattivo e una minaccia per il multiverso, ciò aumenta anche la posta in gioco per la storia nel suo complesso. Con potenziali morti in Avengers: Doomsday, c’è molto in gioco mentre ci si avvicina anche ad Avengers: Secret Wars.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America).