Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft, il trailer del documentario

Registrato durante il suo tour mondiale, BILLIE EILISH – HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR (LIVE IN 3D) è un esperienza musicale e cinematografica completamente nuova e immersiva, che porta sul grande schermo una delle artiste più acclamate e influenti della sua generazione. Girato e presentato in 3D, il film è diretto dai premi Oscar James Cameron e Billie Eilish e arriverà nelle sale il 19 marzo 2026.
Altri video
Articolo precedente
Articolo successivo
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.