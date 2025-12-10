Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft, il trailer del documentario

Registrato durante il suo tour mondiale, BILLIE EILISH – HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR (LIVE IN 3D) è un esperienza musicale e cinematografica completamente nuova e immersiva, che porta sul grande schermo una delle artiste più acclamate e influenti della sua generazione. Girato e presentato in 3D, il film è diretto dai premi Oscar James Cameron e Billie Eilish e arriverà nelle sale il 19 marzo 2026.