Un eroe: la spiegazione del finale del film

Un eroe è il thriller drammatico iraniano del 2021 diretto da Asghar Farhadi (regista anche di Il cliente e Tutti lo sanno). Il film ruota attorno a Rahim, un uomo di mezza età che sta scontando una pena in carcere per non aver restituito il denaro che aveva preso in prestito da uno strozzino. Una volta uscito di prigione con un permesso di due giorni, Rahim escogita una soluzione per ripagare il suo creditore. Tuttavia, la situazione sfugge sempre più di mano e Rahim si ritrova in una posizione difficile. In questo approfondimento andiamo allora a scoprire come si conclude il film e quale messaggio ci vuole lasciare.

La trama di Un eroe

Un eroe si apre con Rahim che esce di prigione con un permesso di due giorni per trascorrere del tempo con la sua famiglia a Shiraz. Incontra suo cognato, Hossein. Rahim chiede a Hossein di organizzare un incontro con il suo creditore Bahram, a cui vuole rivelare di aver trovato una soluzione per ripagare metà del denaro che gli deve. Tuttavia, quando Hossein chiama Bahram, quest’ultimo rifiuta di ritirare la causa contro Rahim a meno che non riceva il pagamento completo. Più tardi, Rahim incontra la sua ragazza Farkhondeh, che ha trovato una borsa con diciassette monete d’oro.

La coppia decide di vendere quindi le monete e raccogliere i soldi per ripagare Bahram. Fanno valutare le monete d’oro da un gioielliere e scoprono che il prezzo dell’oro è diminuito. Inoltre, anche se Bahram accettasse la proposta di Rahim, questi dovrebbe comunque trovare un modo per pagare ogni mese una somma ingente per ripagare l’intero debito. Col passare del tempo, Rahim comincia ad avere dei ripensamenti sulla vendita delle monete e decide di restituire la borsa e le monete al legittimo proprietario.

Convince Farkhondeh che è la cosa giusta da fare. Rahim cerca il proprietario della borsa, ma non trova alcuna traccia. Stampa alcuni annunci e lascia il suo numero di telefono della prigione. Dopo essere tornato in prigione, Rahim riceve una telefonata da una donna che aveva perso la borsa. Rahim indirizza la donna a casa di sua sorella Malileh. La donna ritira la borsa e ringrazia Rahim per la sua buona azione. Alla fine, la notizia della buona azione di Rahim comincia a diffondersi. Il responsabile della prigione, Taheri, informa Rahim che un canale televisivo vuole intervistarlo.

Dopo una breve conversazione con Taheri, Rahim omette alcuni dettagli della storia durante l’intervista. L’intervista diventa popolare e Rahim ottiene un certo riconoscimento. La sua situazione e la sua buona azione gli valgono il rispetto della società e Rahim ottiene un permesso speciale. In questo momento, una chiesa locale e un’organizzazione di beneficenza organizzano una raccolta fondi per ripagare il debito di Rahim.

Organizzano anche che Bahram ritiri la sua denuncia contro Rahim e promettono a quest’ultimo un lavoro. Tuttavia, Bahram rifiuta e inizia a mettere in discussione la storia di Rahim. Ben presto, però, la storia di Rahim inizia ad apparire poco credibile e ben presto lui perde il lavoro che gli era stato promesso. Rahim torna così a disperarsi, mentre la situazione inizia a peggiorare. Alla fine, deve sopportare le conseguenze delle sue azioni, indipendentemente dalle circostanze che lo hanno portato su questa strada.

Rahim finirà di nuovo in prigione?

Dopo che le incongruenze nella storia di Rahim iniziano a suscitare scalpore sui social media, la gente sospetta che abbia inventato tutto. Inoltre, mentre Rahim cerca la donna, diventa evidente che è stato truffato. Rahim sospetta che Bahram sia dietro tutti i suoi guai e lo affronta. I due finiscono per litigare fisicamente e la figlia di Bahram registra un video dell’accaduto. Il video rischia di rovinare la reputazione dell’organizzazione benefica e della prigione. Pertanto, l’organizzazione benefica non vuole più aiutare Rahim e cerca di prendere le distanze da lui.

Desidera invece utilizzare i fondi raccolti per Rahim per aiutare una donna il cui marito sta per essere giustiziato. Anche l’amministrazione penitenziaria rifiuta di aiutare Rahim. Tuttavia, Rahim riceve un barlume di speranza quando Farkhondeh convince l’organizzazione benefica ad attribuire a Rahim la decisione di aiutare la donna. Gli sforzi sono vani, poiché il video viene caricato online, danneggiando la credibilità di Rahim. Rahim fa un ultimo disperato tentativo per evitare di tornare in prigione e si avvale dell’aiuto di Taheri per realizzare un video in cui suo figlio fa appello al pubblico a nome del padre.

Taheri accetta di aiutarlo, poiché ciò contribuirebbe a salvare la reputazione della prigione. Tuttavia, Rahim ha una presa di coscienza e si rifiuta di lasciare che Taheri utilizzi il video di suo figlio. Taheri cede e cancella il video. Alla fine, Rahim torna in prigione per scontare il resto della pena. Nei momenti finali del film, quando Rahim torna in prigione, un altro uomo viene assolto. La scena lascia un barlume di speranza per il futuro rilascio di Rahim dalla prigione.

Rahim ha imparato dai propri errori?

L’intero film è un’analisi approfondita della buona azione compiuta da Rahim e valuta se egli sia davvero degno di essere rilasciato dal carcere solo per aver fatto la cosa giusta. Scopriamo che Rahim ha preso in prestito del denaro per avviare un’attività, ma è stato ingannato dal suo socio. Alla fine ha utilizzato il denaro che Bahram aveva messo da parte per la dote di sua figlia. Man mano che la narrazione procede, vengono esaminati tutti gli aspetti della cosiddetta buona azione di Rahim. Alla fine arriviamo a un punto in cui possiamo solo provare simpatia per Rahim, ma non possiamo giustificare il suo rilascio dalla prigione.

Forse, la situazione finale di Rahim è il modo in cui il regista giustifica la natura della società e il trattamento riservato a persone come Rahim, vittime delle circostanze. Tuttavia, alla fine, il regista dà alla narrazione un ultimo cambio di direzione che modifica la percezione che lo spettatore ha di Rahim. L’intero film ripercorre il viaggio di Rahim da uomo con la reputazione di truffatore a cittadino rispettabile. Tuttavia, gli spettatori sono costretti a riflettere se la società veda Rahim con rispetto o provi semplicemente compassione per lui in vari momenti. La caduta in disgrazia di Rahim è la prova delle sue idee sbagliate sul rispetto e sulla reputazione.

Nei momenti finali, Rahim mette a frutto gli insegnamenti tratti dalle sue esperienze e impedisce a Taheri di usare suo figlio per ottenere la simpatia della gente. Rahim ora capisce che aveva semplicemente usato le sue circostanze per giustificare la sua ricerca malriposta dell’onore. Quando Rahim si rende conto che usare suo figlio in questo modo è un atto pietoso, combatte contro Taheri e, nel farlo, guadagna un po’ di rispetto per se stesso. La decisione di Rahim è in netto contrasto con le sue azioni precedenti, in cui cercava inconsapevolmente la compassione della gente e la utilizzava per superare le sue circostanze. Questo gesto redime Rahim, che torna in prigione come una persona migliore ai propri occhi rispetto a quando era partito.

Il viaggio di Rahim è un’abile sovversione del viaggio dell’eroe. In genere, il viaggio dell’eroe comprende il viaggio del protagonista fuori dalla sua zona di comfort, dove deve pagare un prezzo che lo cambia radicalmente per ottenere ciò che desidera. In genere, una prigione sarebbe considerata un luogo scomodo, ma per Rahim è uno spazio confortevole rispetto alla sua vita opprimente. Il desiderio di Rahim di redimersi agli occhi degli altri gli fa acquisire una nuova consapevolezza della moralità e del rispetto di sé. Il prezzo che paga è la sua libertà. Alla fine, Rahim torna al punto di partenza come persona migliore, completando così il suo viaggio dell’eroe e giustificando il titolo del film.