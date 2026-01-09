Kathryn Hahn in trattativa per il ruolo di Madre Gothel in Rapunzel

Lo sviluppo del live-action di Rapunzel è ripreso nell’ottobre 2025 dopo una lunga pausa. Inizialmente era stata presa in considerazione Scarlett Johansson per il ruolo di Madre Gothel. Tuttavia, l’attrice ha dovuto rinunciare a causa di conflitti di programmazione dovuti a The Batman – II e al reboot di L’esorcista. La potenziale partecipazione della Johansson era stata accolta con grande entusiasmo. Tuttavia, molti fan hanno discusso sui social media sostenendo che Kathryn Hahn, che ha interpretato la strega Agatha Harkness in WandaVision e in Agatha All Along, sarebbe stata più adatta al ruolo della cattiva grazie alle sue ottime interpretazioni in quei ruoli.

Ora, come riportato da Deadline, sembra proprio che la Disney stia discutendo con Hahn affinché interpreti Madre Gothel nel prossimo adattamento live-action di Rapunzel. Gothel, come noto, è la cattiva del film d’animazione del 2010. Il personaggio ha rapito Rapunzel dopo che sua madre ha mangiato un fiore che le ha permesso di mantenere la giovinezza durante la gravidanza. Avendo perso la sua fonte di eterna bellezza, ha portato via la principessa dai suoi genitori quando era ancora una bambina, in modo da poter usare i suoi capelli per mantenersi giovane.

Il recente sviluppo su Hahn arriva poco dopo che la Disney ha confermato gli attori che interpreteranno i ruoli principali nel live-action. Teagan Croft, nota soprattutto per il suo ruolo in Titans, è stata scelta per interpretare Rapunzel, mentre Milo Manheim della serie Zombies interpreterà Flynn Rider, l’affascinante criminale e interesse amoroso della principessa. Il regista di The Greatest Showman, Michael Gracey, è stato scelto per dirigere Rapunzel.

La sceneggiatura dell’adattamento live-action è stata scritta da Jennifer Kaytin Robinson (Thor: Love and Thunder). Il film d’animazione originale è considerato una delle migliori fiabe moderne della Disney. Al momento della sua uscita, ha incassato quasi 592 milioni di dollari al botteghino mondiale. Ha anche ricevuto una nomination all’Oscar per la migliore canzone originale (I See the Light di Alan Menken e Glenn Slater).

Il potenziale coinvolgimento di Hahn potrebbe dunque portare un pubblico completamente nuovo al film, dato che è spesso acclamata come una delle attrici più versatili dell’MCU. È stata anche nominata per diversi Emmy Awards, tra cui Miglior attrice non protagonista in una serie comica (The Studio), Miglior attrice protagonista in una serie limitata o antologica o in un film (Tiny Beautiful Things) e Miglior attrice non protagonista in una serie limitata o in un film (WandaVision).