Avengers: Doomsday, un rumor suggerisce la morte di due amati personaggi

Le indiscrezioni sulla trama di Avengers: Doomsday si susseguono a ritmo serrato con l’avvicinarsi dell’uscita del film, e l’ultima potrebbe dividere i fan che nutrono determinate aspettative per questo blockbuster multiversale. In precedenza era stato riferito che, per salvare la loro realtà, gli X-Men sono stati costretti a distruggere i mondi che stavano per collidere con il loro. Ciò non è dissimile dai fumetti, dove gli Illuminati sono stati costretti a prendere misure drastiche per salvare la Terra-616.

Si è parlato molto dell’inizio di Avengers: Doomsday, con Deadpool e Wolverine che arriverebbero nel mondo di Spider-Man interpretato da Tobey Maguire. Presumibilmente combattono, e lo scooper @MyTimeToShineH ha ora lanciato una vera e propria bomba, qualora si rivelasse vera. Si dice infatti che “lo Spider-Man di Tobey e il Wolverine di Hugh Jackman muoiano entrambi all’inizio di Avengers: Doomsday”.

Supponendo per un momento che muoiano in un’Incursione, questa sarebbe una dichiarazione piuttosto forte da parte dei fratelli Russo, che sembrano voler sottolineare la gravità delle Incursioni e il loro significato per il Multiverso in generale. Comprensibilmente, molti fan non saranno felici di vedere questi due amati personaggi morire nei primi minuti di Avengers: Doomsday. Tuttavia, vale la pena ricordare che diverse fonti hanno affermato che sia Maguire che Jackman avranno ruoli significativi in questo film (e in Avengers: Secret Wars).

Con innumerevoli varianti nel Multiverso, queste potrebbero essere versioni familiari, anche se completamente diverse, di Spider-Man e Wolverine. Ricordate, la Marvel Studios ha fatto un trucco simile all’inizio di Doctor Strange nel Multiverso della Follia con quel falso Defender Strange. Al momento, dunque, questa notizia è da prendere come un rumor privo di fondamenta, non essendoci indizi né certezze di alcun tipo che confermino questo risvolto.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America) e Chris Evans (Captain America).