La prima stagione di Ahsoka si è conclusa con diverse importanti linee di trama lasciate in sospeso, portando gli spettatori a supporre che la storia sarebbe quasi certamente continuata in una stagione successiva.

Mentre il progetto di Dave Filoni per il grande schermo di Star Wars dovrebbe fungere da culmine dei vari show Disney+, non abbiamo ancora notizie ufficiali su una potenziale seconda stagione di Ahsoka, e la star Rosario Dawson ha ora condiviso un aggiornamento piuttosto deludente.

Parlando con il podcast Dagobah Dispatch, a Rosario Dawson è stato chiesto se avesse avuto delle conversazioni sul futuro di Ahsoka e ha risposto che non ha ancora saputo nulla, ma l’attrice ha indicato che discuterà della serie con i suoi compagni di cast al loro prossimo incontro.

“No. Dovremmo organizzare presto una cena con tutto il cast, che sarà molto bella perché non ho visto tutti. Sono stata molto gelosa di aver visto tutti i partecipanti a qualche convention di recente, a cui non ho potuto partecipare“.

Un retroscena su Anakin Skywalker

In un’altra parte dell’intervista, la star di Sin City ha rivelato che Anakin Skywalker doveva originariamente apparire come un Force-Ghost prima dell’ultima inquadratura della stagione per avere una conversazione con il suo ex Padawan, ma hanno deciso di cambiare la scena per rendere quell’ultimo momento più d’impatto.

“Abbiamo finito per modificarla e giocarci un po’. Il momento in cui è uscito dal Mondo tra i Mondi è stato così significativo, quindi non aveva senso avere necessariamente un’altra scena di dialogo con lui, perché come si poteva costruire su quella scena? Così l’abbiamo trasformato“.

Ha proseguito: “L’abbiamo spostata un po’ in modo che lei lo guardasse come un ologramma, piuttosto che come una conversazione fantasma. Questo rende anche quel momento nel Mondo tra i Mondi più effimero, del tipo: “Cos’è stato? Sta solo sognando? Sta davvero parlando con se stessa? È bello tenerlo come punto interrogativo“.

Il futuro di Star Wars

Recentemente abbiamo appreso che Filoni è diventato Chief Creative Officer di Lucasfilm, il che significa che avrà molta più voce in capitolo nello sviluppo di nuovi progetti per il grande e il piccolo schermo e che lavorerà più direttamente con Kathleen Kennedy per supervisionare la prossima generazione di show e film di Star Wars.

Tenendo conto di ciò, diremmo che le possibilità di una seconda stagione di Ahsoka sembrano piuttosto buone. “In passato, in molti progetti in cui venivo coinvolto, li vedevo dopo che si erano già sviluppati in buona parte“, aveva detto Filoni del suo nuovo ruolo all’epoca. “Ora mi sono aperto a tutto ciò che sta accadendo. Quando pianifichiamo il futuro di ciò che stiamo facendo ora, sono coinvolto nella fase iniziale”. “Non dico alle persone cosa fare”, ha continuato Filoni.