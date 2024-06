Sarah Snook protagonista della serie thriller All Her Fault

Sarah Snook ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista in TV dopo la fine di “Succession“. Sarah Snook sarà la protagonista della serie “All Her Fault“, che ha ottenuto il via libera dalla Peacock. La serie è basata sull’omonimo romanzo di Andrea Mara.

La sinossi ufficiale della serie recita: “Marissa Irvine (Snook) arriva al numero 14 di Arthur Avenue, pensando di andare a prendere suo figlio Milo dal suo primo appuntamento con un ragazzo della sua nuova scuola. Ma la donna che apre la porta non è una madre che riconosce. Non è la tata. Non ha Milo. E così inizia il peggior incubo di ogni genitore“.

Per la sua interpretazione di Shiv Roy in “Succession“, Snook si è guadagnata un Emmy Award nel 2023, dopo essere stata nominata sia nel 2022 che nel 2020. Per la serie ha vinto anche due Golden Globe. “Succession” ha concluso la sua corsa acclamata dalla critica alla HBO dopo quattro stagioni nel 2023. Tra gli altri titoli televisivi di Snook figurano “The Beautiful Lie”, “Black Mirror”, “The Secret River”, “Soulmates” e “All Saints”. Al cinema, ha recitato in film come “Steve Jobs“, “Pieces of a Woman“, “Predestination” e “The Glass Castle”.

Chi scriverà All Her Fault?

Megan Gallagher sta adattando “All Her Fault” per lo schermo e sarà produttore esecutivo. Snook sarà produttore esecutivo oltre che protagonista. Minkie Spiro dirigerà diversi episodi, compreso il primo, e sarà produttore esecutivo. Terry Gould produrrà, mentre Mara sarà il produttore associato. La serie è prodotta da Universal International Studio.