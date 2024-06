Like a Dragon: Yakuza, adattamento in live action del gioco di successo di Sega, è in arrivo su Prime Video

Il gigante dello streaming Prime Video pubblicherà “Like a Dragon“, un adattamento in live-action della serie di giochi SEGA “Yakuza Like a Dragon“.

La serie crime-suspense-action in sei parti è diretta da Take Masaharu (“100 Yen Love”) e Takimoto Kengo (“Kamen Teacher”) e vede Takeuchi Ryoma (molteplici titoli di “Kamen Rider”) nel ruolo del protagonista, Kiryu Kazuma.

Verrà caricato su Prime Video in due lotti di tre episodi il 25 ottobre e il 1° novembre, con versioni sottotitolate e doppiate in 30 lingue.

La storia della serie è ambientata in due periodi temporali, il 1995 e il 2005, e segue la vita, gli amici d’infanzia e le ripercussioni delle decisioni di un temibile e impareggiabile guerriero della Yakuza con un forte senso della giustizia, del dovere e dell’umanità. La sceneggiatura e la storia sono di Sean Crouch e Nakamura Yugo, con la sceneggiatura giapponese di Yoshida Yasuhiro e Yamada Kana.

Pubblicata nel 2005 da SEGA, la serie di giochi “Yakuza” è stata posizionata come un gioco divertente per adulti e ha riscosso un grande successo tra il suo pubblico di riferimento. La serie “Like a Dragon: Yakuza” descrive la vita di gangster feroci ma appassionati e di persone che vivono in un enorme quartiere di intrattenimento, Kamurochō, un quartiere fittizio modellato sul violento Kabukichō del distretto di Shinjuku, che fa da sfondo al gioco.

La serie “mette in mostra il Giappone moderno e le storie drammatiche di questi personaggi intensi, come il leggendario Kazuma Kiryu, che i giochi del passato non sono stati in grado di esplorare“, ha dichiarato Prime Video.

“Ho riversato il mio cuore, la mia anima e l’esperienza che ho accumulato in 35 anni in ‘Like a Dragon: Yakuza‘”, ha dichiarato il regista Take

“L’interesse per i contenuti giapponesi provenienti dal Giappone e da altre parti del mondo è cresciuto in modo esponenziale. Mentre Prime Video Japan continua a offrire una varietà di contenuti di tutti i generi, l’adattamento di un franchise di videogiochi di fama internazionale che ha una risonanza così profonda e personaggi stratificati presenta un fascino unico e rende la visione estremamente avvincente“, ha dichiarato James Farrell, responsabile degli originals internazionali di Amazon MGM Studios.

“Dal giorno in cui ho messo per la prima volta la penna sulla sceneggiatura originale di ‘Yakuza’, non ho mai pensato di rivisitare il mio lavoro sulla serie. Perché conosco fin troppo bene le sfide e le difficoltà che comporta il rifacimento di un titolo finito. Tuttavia, se mai dovessi essere spedito nel passato per una sorta di scherzo cosmico, questa è l’esperienza che vorrei creare. Se dovessi comunque passare per il remake, vorrei creare le versioni più coinvolgenti possibili di Kamurochō e Kazuma Kiryu, e questa serie ha tutto ciò che serve”, ha dichiarato Yokoyama Masayoshi, capo dello Studio Ryugagotoku e produttore esecutivo. “Mentre i giochi permettono di sperimentare il loro mondo attraverso una lente soggettiva, questo adattamento sarà il modo più oggettivo per godersi lo spettacolo. Non ho dubbi che i fan della serie saranno attratti dal modo in cui questo adattamento dà vita ai giochi e aggiunge nuove sorprese. I nuovi arrivati, invece, sono sicuro che si sentiranno investiti semplicemente dal realismo grintoso dello show“.