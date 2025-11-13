Avengers: Doomsday, Elizabeth Olsen dà una risposta definitiva ai rumor sul suo ritorno

A circa un anno dall’uscita nelle sale di Avengers: Doomsday, ci sono ancora molte domande su quali altri personaggi dell’universo cinematografico Marvel potrebbero tornare per questo capitolo della serie. La timeline dell’MCU ha visto il ritorno di una versione alternativa di Scarlet Witch nella serie animata Marvel Zombies quest’anno, ma molti spettatori sperano ancora di rivederla in un film live-action.

In un’intervista con The Playlist, Elizabeth Olsen ha ricordato una volta di più il suo periodo nei panni di Wanda Maximoff, rispondendo anche alla domanda se ci sia ancora un futuro per lei nel franchise MCU. L’attrice ha dichiarato: “Sono davvero orgogliosa di ciò che siamo riusciti a realizzare. Davvero orgogliosa”, ma per quanto riguarda la possibilità di interpretare nuovamente Scarlet Witch, ha detto: “Non ho una risposta a questa domanda”.

Il sito ha poi continuato dicendo che il pubblico potrebbe immaginarla nel cast di Avengers: Doomsday. Tuttavia, Olsen ha sottolineato: “Beh, io non ci riesco. Onestamente, aspetto. Vorrei vederla tornare in questo ruolo perché penso che quello che hanno fatto con lei sia davvero fantastico e adoro il percorso che ha intrapreso”.

L’ex attrice dell’MCU ha concluso la sua risposta aggiungendo: “Penso che sia sempre divertente tornare indietro, ma non ho idea di come o quando, questo è certo”. Anche se la produzione di Avengers: Doomsday si è conclusa a metà settembre 2025, la porta non è ancora del tutto chiusa per un potenziale ritorno di Scarlet Witch nel film del 2026.

Dopo l’aggiornamento sulle riprese di Avengers: Secret Wars, sembra che nella primavera del 2026 ci saranno ulteriori riprese per Avengers: Doomsday. Se non sarà in questo film, c’è sempre la possibilità che il ritorno della Olsen venga riservato per il finale della Fase 6, previsto per il 2027.

È anche normale che gli attori dell’MCU mentano nelle interviste riguardo al loro coinvolgimento in determinati progetti, a causa dell’enorme segretezza che regna alla Marvel Studios. Dato che il trailer di Avengers: Doomsday è confermato per dicembre 2025, è sempre possibile che Wanda possa essere una delle tante sorprese che hanno in serbo per gli spettatori.

Un altro progetto della Saga del Multiverso in cui Scarlet Witch potrebbe fare un’apparizione a sorpresa è la serie TV VisionQuest, che sarà il finale della trilogia WandaVision. Nonostante la sua morte in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, i morti non rimangono sempre tali nell’MCU.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America).