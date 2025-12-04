Spartacus: House of Ashur, la nuova serie debutta con un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes

La nuova serie sui gladiatori Spartacus: House of Ashur debutta con un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes. House of Ashur è il sequel della serie Spartacus di Starz, anche se è ambientata in una linea temporale alternativa in cui il protagonista Ashur (Nick E. Tarabay) sopravvive e cerca vendetta.

Su Rotten Tomatoes, House of Ashur ha debuttato con un punteggio Tomatometer del 100% prima della premiere di due episodi della serie il 5 dicembre. Il punteggio iniziale si basa su sei recensioni, il che significa che probabilmente fluttuerà man mano che ne verranno aggiunte altre prima e dopo la premiere. Non c’è ancora un punteggio Popcornmeter.

Nella recensione di Collider, Jeff Ewing dichiara che “Spartacus: House of Ashur compie essenzialmente un miracolo, appoggiandosi alle stravaganze mitologiche delle antiche credenze romane per riscrivere la storia e dare a un personaggio una nuova prospettiva di vita”.

Kaiya Shunyata di RogerEbert.com elogia House of Ashur per essere “una serie spin-off che non solo onora l’eredità del suo predecessore, ma che, a volte, lo rivaleggia”.

Se il punteggio critico del 100% dovesse mantenersi, sarebbe un miglioramento significativo rispetto alle quattro stagioni di Spartacus, i cui punteggi Tomatometer variavano dal 52% al 73%. In linea con la recensione di Shunyata, questo renderebbe House of Ashur uno dei rari spin-off in grado di rivaleggiare genuinamente con la serie che l’ha preceduta.

Il creatore di Spartacus, Steven S. DeKnight, è tornato come showrunner e produttore esecutivo di House of Ashur, e la recensione di Aramide Tinubu su Variety sottolinea che “il mondo di DeKnight è affascinante come sempre” nello spin-off.

Durante un’intervista con ScreenRant al San Diego Comic-Con 2025, DeKnight ha rivelato che esiste una roadmap di cinque stagioni per il sequel di Spartacus. Ha anche accennato al fatto di avere idee per altri spin-off ambientati in questo universo. Ecco i suoi commenti:

Prima di firmare un contratto, mi piace sempre avere l’idea che una serie abbia un futuro. Quindi, abbiamo pianificato approssimativamente cinque stagioni, che potrebbero diventare quattro o sette, a seconda della popolarità della serie. Inoltre, ho in serbo altri quattro o cinque spin-off ambientati nell’universo di Sparta, se questo avrà successo, cosa che sicuramente accadrà. Ce ne saranno altri. House of Hilara, giusto?

Se House of Ashur avrà altre stagioni e spin-off dipenderà dagli ascolti, ma il punteggio del 100% assegnato dalla critica fa ben sperare che la serie sarà un successo per Starz e sarà ben accolta dal pubblico che desidera vedere la storia espandersi ulteriormente.

Per quanto riguarda gli altri personaggi e attori che tornano dalla serie originale, Lucy Lawless riprende il suo ruolo di Lucretia in Spartacus e appare nella premiere per cambiare il destino di Ashur. Questo quasi non è successo a causa dei numerosi impegni di Lawless, ma alla fine ha funzionato e ha dato un senso alla storia precedente tra Ashur e Lucretia.

Altri membri del cast includono Tenika Davis nel ruolo di Achillia, una gladiatrice conosciuta come gladiatrix, Graham McTavish nel ruolo dell’addestratore di gladiatori Korris, Jordi Webber nel ruolo dell’ambizioso Tarchon, Jackson Gallagher nel ruolo di Giulio Cesare e Jaime Slater nel ruolo della moglie di Cesare, Cornelia.

Il cast di Spartacus: House of Ashur comprende anche Jamaica Vaughan nel ruolo di Hilara, Ivana Baquero nel ruolo di Messia, Claudia Black nel ruolo di Cossutia, India Shaw-Smith nel ruolo di Viridia e Leigh Gill nel ruolo di Satyrus.