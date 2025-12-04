Kristen Stewart intende osare ancora di più con il suo secondo film da regista: “Provate pure a fermarci, c****!”

Kristen Stewart ha in programma un altro film dopo il suo debutto alla regia, con un approccio non convenzionale. L’ex Twilight star ha sempre desiderato dirigere, come afferma in una nuova intervista esclusiva, e ha pubblicato il suo debutto alla regia, The Chronology of Water, proprio quest’anno. Il film è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes 2025 nel maggio 2025.

Interpretato da Imogen Poots, The Chronology of Water è basato sul libro di memorie di Lidia Yuknavitch e racconta la storia di una donna che affronta un trauma e una perdita, elaborando il proprio dolore attraverso l’arte. Oltre che per The Twilight Saga, Stewart è nota per aver recitato in Snow White and the Huntsman, Love Lies Bleeding, Charlie’s Angelse Spencer, quest’ultimo le è valso una nomination all’Oscar come migliore attrice.

Tuttavia, in un’intervista con The Hollywood Reporter, la Stewart ha rivelato che sta ancora rivedendo il girato e valutando delle modifiche a The Chronology of Water, nonostante la data di uscita nelle sale sia ormai vicina (5 dicembre). “Ho tanta voglia di girare il mio prossimo film,” dice la Stewart. “Quindi devo smetterla di rivedere questo all’infinito.”

Stewart racconta che immagina il suo prossimo film realizzato con un budget ridotto, con solo una manciata di persone, “nel cuore della notte”, allontanandosi dal tipo di produzione cinematografica che domina gran parte dell’industria. Stewart ha già avuto difficoltà a raccogliere i fondi per The Chronology of Water, distribuito da una piccola società, The Forge.

Leggi qui sotto il commento completo di Stewart tratto dall’articolo di THR sul suo prossimo film:

Ho bisogno di 10 persone che mi aiutino a realizzare questo film a Los Angeles, tutti gli attori sono miei amici e non ho bisogno di guadagnare soldi: possiamo realizzarlo senza spendere nulla in quattro-sei settimane. Lo gireremo nel cuore della notte e nessuno lo saprà. Cercate pure di fermarci, cazzo, ma non ci riuscirete! È così che voglio realizzare il mio prossimo film.

Stewart potrebbe comunque dover cercare un distributore tradizionale affinché questo film raggiunga il pubblico. Dato che sarebbe un film molto interessante da vedere, speriamo che il suo fitto calendario di impegni recitativi non le impedisca di realizzarlo. Tra gli altri progetti, Stewart reciterà in un altro film sui vampiri, Flesh of the Gods, al fianco delle star dell’MCU Oscar Isaac ed Elizabeth Olsen.

Stewart ha anche parlato con THR del suo prossimo debutto televisivo, che le richiederà sei mesi di tempo. Interpreterà Sally Ride, campionessa di tennis diventata astronauta, nella miniserie Amazon The Challenger. “Vedremo come andrà”, dice. “Queste persone e questi produttori non sono dei mostri. Ma sono un po’ spaventata”, riferendosi al ritorno sul set di una produzione più grande.

Kristen Stewart sta ancora lavorando per forgiare una propria identità creativa dopo essere stata associata per così tanto tempo alla franchise di successo di Twilight, un progetto che non ha mai ottenuto grandi consensi né per la sua interpretazione né per i film stessi. Realizzare un film così piccolo, soprattutto se dovesse rivelarsi un successo inaspettato, potrebbe essere un’aggiunta di grande impatto al suo curriculum.