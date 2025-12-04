La Paramount strappa Jon M. Chu alla Universal e alla Warner Bros. dopo il grande successo di Wicked

Nonostante il successo di Wicked e Wicked: For Good alla Universal e il suo accordo di prima visione con la Warner Bros., Jon M. Chu ha firmato un nuovo importante contratto con la Paramount. Chu ha diretto entrambe le parti dell’adattamento musicale di Broadway, e ciascuna delle due pellicole si è rivelata un enorme successo al botteghino. Il primo film ha incassato 756 milioni di dollari in tutto il mondo, mentre For Good ha incassato 401 milioni di dollari nelle prime due settimane di programmazione nelle sale.

La Paramount ha ora firmato con Chu un importante accordo di prima visione per film e TV. Anche la Universal era interessata, ma non è riuscita a firmare con Chu. Questo nuovo accordo sostituisce quello esistente che il regista aveva con la Warner Bros.

Il 2 gennaio entrerà in vigore il nuovo contratto triennale di produzione per Chu e la sua casa di produzione Electric Somewhere. Lavoreranno presso gli studi della Paramount insieme ai co-presidenti della Paramount Pictures Dana Goldberg e Josh Greenstein, al presidente della Motion Picture Group Don Granger e al presidente della Paramount Television Studios Matt Thunell.

La firma di Chu è un risultato importante per la Paramount nella sua nuova era sotto la guida di David Ellison. L’arrivo di Chu è particolarmente importante dopo che alla fine di ottobre è stato rivelato che il prolifico creatore televisivo Taylor Sheridan avrebbe lasciato la Paramount dopo aver firmato un nuovo accordo con la NBCUniversal.

Allo stesso tempo, Chu non è l’unico regista di alto profilo ad aver recentemente lasciato i grandi studi con cui aveva lavorato per anni per firmare con la Paramount. I creatori di Stranger Things, Matt e Ross Duffer, hanno firmato un contratto per passare da Netflix a Paramount, nonostante il ruolo importante che la piattaforma di streaming ha avuto nella loro carriera.

Prima del nuovo contratto con Paramount, Chu aveva già diversi progetti in cantiere. Tra questi c’è il lungo Crazy Rich Asians 2, sequel del film originale del 2018 diretto da Chu. Il film ha incassato 239 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 30 milioni, dimostrando prima di Wicked che Chu era in grado di dirigere grandi successi al botteghino.

Per la Warner Bros., è previsto che diriga un film live-action di Hot Wheels e un adattamento cinematografico animato di Oh, the Places You’ll Go del Dr. Seuss, che lo riunirà con la star di Wicked Ariana Grande-Butera. Per la Universal, dirigerà un film biografico su Britney Spears.

Oltre a questi progetti e ai molti altri a cui Chu è legato, ora dirigerà nuovi contenuti per la Paramount. Da commedie romantiche come Crazy Rich Asians ad adattamenti cinematografici di musical come In the Heights e Wicked, Jon M. Chu ha dimostrato di eccellere in una varietà di generi.