Robert Downey Jr. rende omaggio all’eredità di Iron Man negli Avengers nel modo più sfacciato possibile prima del ritorno di Doomsday

Tra le voci che circolano sul suo ritorno in Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. ha deciso di onorare l’eredità di Iron Man nel modo più sfacciato possibile. In quella che è probabilmente una delle decisioni di casting più inaspettate che la Marvel Cinematic Universe abbia mai preso nella sua storia, è stato annunciato che l’attore tornerà nel franchise, non nei panni di Tony Stark, ma come il grande cattivo nel prossimo film di supereroi di Joe e Anthony Russo.

Sull’onda del successo da record di Avengers: Endgame e della Saga dell’Infinito, la Marvel Studios ha lanciato la Saga del Multiverso per iniziare la ricostruzione del franchise. Purtroppo, gli ultimi anni non sono stati così rosei come quelli precedenti. Questo ha spinto Kevin Feige a riportare alcuni volti noti nel tentativo di concludere la narrazione attuale in modo soddisfacente. Tra questi c’è Downey, che interpreterà il ruolo del Dr. Doom in Avengers: Doomsday.

Robert Downey Jr. sfoggia la maglietta di Tony Stark con Bruce Lee da Avengers: Age Of Ultron nel 2025

Con l’avvicinarsi dell’uscita del trailer di Avengers: Doomsday, l’hype per il film sta gradualmente raggiungendo nuovi livelli. In mezzo a tutto questo fermento, però, Downey decide di onorare la sua esperienza come Iron Man con una scelta di guardaroba ispirata. L’attore è stato scelto per rendere omaggio a Gwyneth Paltrow in occasione del conferimento dello Sherry Lansing Leadership Award, e ha indossato la stessa maglietta di Bruce Lee che Stark indossava in Avengers: Age of Ultron.

A quanto pare, Downey amava così tanto quella maglietta che l’ha inserita di sua iniziativa nel guardaroba del geniale miliardario, playboy e filantropo nel film del 2015. L’ha notata per la prima volta durante un incontro con la figlia di Lee, Shannon, e ne è stato immediatamente attratto (via Business Insider). In cambio, ne ha ricevuta una in regalo. Downey ha indossato la maglietta anche al di fuori del ruolo di Stark, ma è una scelta interessante riportarla in auge proprio prima di abbandonare ufficialmente il personaggio per passare a uno nuovo nell’MCU.

Avengers: la sfida più grande del giorno del giudizio è separare RDJ da Iron Man

È l’ennesimo promemoria di quanto sia facile per Downey tornare a vestire i panni di Stark. Si è detto molto su come la sua interpretazione di Iron Man sia stata davvero l’inizio del successo dell’MCU, dato che ha portato avanti il franchise per i suoi primi 11 anni. Ora, tuttavia, diventa effettivamente la sfida più grande, dato che torna nell’universo tramite il film dei Russo Avengers: Doomsday nei panni del Dr. Doomsday.

Sapere che Downey sarebbe tornato, anche se in un ruolo diverso, ha sicuramente aumentato l’entusiasmo per il prossimo film cumulativo, cosa su cui la Marvel Studios non ha mai dovuto lavorare extra nei precedenti film degli Avengers. Detto questo, sarebbe un peccato se la performance dell’attore nei panni del Dr. Doom fosse ostacolata dal costante ricordo che ha anche interpretato Iron Man. I Russo devono trovare un modo per garantire che la performance di Downey nei panni del cattivo sia nettamente diversa dal suo personaggio passato, o rischiano un disastro in Avengers: Doomsday.