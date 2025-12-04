Scarlett Johansson potrebbe entrare a far parte del cast di The Batman Parte 2

Dopo aver trascorso quasi un decennio a difendere l’Universo Cinematografico Marvel nei panni di Vedova Nera, il bat-segnale potrebbe chiamare Scarlett Johansson, l’ultimo capitolo della serie The Batman dei DC Studios. Sebbene non si sappia a che punto sia la situazione nel processo di stipulazione dell’accordo, fonti riferiscono a Deadline che Johansson, candidata all’Oscar, è nelle trattative finali con lo studio e il regista Matt Reeves per uno dei nuovi ruoli in The Batman Parte 2. Se l’accordo si chiudesse, si unirebbe a Robert Pattinson, che riprenderà il ruolo del Crociato Incappucciato nel prossimo sequel che Reeves sta scrivendo e dirigendo.

Scarlett Johansson è stata impegnata a sistemare i suoi affari in vista del suo programma di riprese del 2026, e di recente è stata confermata come protagonista di un nuovo film de L’Esorcista per Blumhouse e il regista Mike Flanagan.

Per quanto riguarda i dettagli della trama di The Batman Parte 2 e chi potrebbe interpretare Johansson, i segreti del film sono più difficili da scoprire della posizione della Batcaverna di Bruce Wayne. La produzione del film Warner Bros.-DC Studios dovrebbe iniziare in primavera e uscire nelle sale il 1° ottobre 2027.

Con i suoi giorni nell’MCU alle spalle, Scarlett Johansson è stata impegnata a creare diversi franchise che la terranno impegnata per il prossimo futuro. Oltre a L’esorcista e The Batman Parte 2, ha recentemente contribuito a rilanciare il franchise di Jurassic World con Jurassic World: La Rinascita. Il film, uscito nelle sale a luglio, ha incassato 868 milioni di dollari in tutto il mondo e ha un sequel in lavorazione.

Johansson ha recentemente debuttato alla regia con il film drammatico della Sony Pictures Classics Eleanor the Great, presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes. Prossimamente la vedremo nel film di James Gray Paper Tiger, al fianco di Miles Teller e Adam Driver.