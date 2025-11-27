Stranger Things – Stagione 5 debutta con il punteggio RT più basso di sempre

La quinta stagione di Stranger Things debutta con il punteggio più basso nella storia della serie su Rotten Tomatoes. Le aspettative per l’ultima stagione della serie di successo Netflix erano incredibilmente alte, soprattutto considerando che sono passati più di tre anni dall’uscita del finale della quarta stagione di Stranger Things nel 2022.

Dopo la messa in onda dei primi quattro episodi della quinta stagione, la nuova stagione ha debuttato con un punteggio critico dell’85% su Rotten Tomatoes. Rispetto al 97% della prima stagione, al 94% della seconda stagione e all’89% della terza e quarta stagione, questo è il punteggio più basso nella storia della serie, ma solo del 4%.

Il punteggio dell’85% è basato su 47 recensioni e probabilmente fluttuerà con l’aggiunta di altre recensioni, dopo l’uscita degli episodi 5-7 il 25 dicembre e dopo l’uscita del finale della serie il 31 dicembre.

Per quanto riguarda il punteggio del pubblico della quinta stagione, è al 90%, lo stesso della seconda stagione e superiore all’86% della terza stagione e all’89% della quarta stagione. Il punteggio del pubblico probabilmente fluttuerà man mano che un numero maggiore di abbonati Netflix guarderà la prima serie di nuovi episodi e dopo l’uscita degli episodi finali alla fine di dicembre.

Stranger Things Stagione Punteggio RT della critica Punteggio RT del pubblico Season 1 97% 96% Season 2 94% 90% Season 3 89% 86% Season 4 89% 89% Season 5 85% (as of November 26) 90% (as of November 26)

La recensione di Samantha Nelson su Polygon sottolinea che è “rinfrescante” vedere i personaggi riunirsi a Hawkins dopo che molti di loro erano stati separati nella stagione 4, e che la storia è migliore grazie a questo cambiamento.

Eric Deggans di NPR dà merito ai Duffer per aver mantenuto un ritmo serrato che rende la storia coinvolgente mentre passa da un personaggio all’altro. La serie lo fa così bene che “molti potrebbero non notare quanto questi nuovi pericoli assomiglino alle vecchie trame”.

Da un punto di vista più critico, la recensione di Alison Herman su Variety sottolinea come questi episodi sembrino “allungati”, dato che la serie amplia la sua portata più che mai, “rifiutandosi di arricchire i personaggi man mano che invecchiano”.

Sebbene l’accoglienza della critica sia leggermente meno positiva rispetto alle precedenti stagioni di Stranger Things, è improbabile che ciò abbia un effetto negativo sulla serie. Come indicato dal punteggio del 90% assegnato dal pubblico, gli spettatori continuano a sintonizzarsi e ad apprezzare ciò che vedono, e la nuova stagione è destinata a battere tutti i record di audience dopo anni di attesa.

È anche difficile valutare appieno la qualità della quinta stagione di Stranger Things basandosi solo sulla metà degli episodi. Il destino finale dei personaggi, la risoluzione dei misteri più grandi della serie e la soddisfazione del finale saranno gli elementi che definiranno la forza della quinta stagione.