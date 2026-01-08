Un nuovo film di Jackass arriverà al cinema a giugno: Johnny Knoxville torna a farsi male

Nemmeno un’emorragia cerebrale causata da un toro e diverse costole rotte sono riuscite a fermare Johnny Knoxville. Il volto simbolo di Jackass è pronto a tornare sul grande schermo con un nuovo film della saga, in uscita il 26 giugno nelle sale cinematografiche, distribuito da Paramount Pictures, come confermato da Variety.

Si tratta di un ritorno che riaccende immediatamente l’attenzione dei fan storici del franchise, diventato negli anni un fenomeno culturale capace di ridefinire il concetto di comicità estrema tra cinema e televisione. Dopo anni di silenzio e speculazioni, Jackass è dunque pronto a rimettersi in moto, fedele al suo spirito autodistruttivo e irriverente.

Johnny Knoxville anticipa il ritorno, ma senza svelare i dettagli

L’annuncio ufficiale è stato preceduto da un post criptico su Instagram pubblicato dallo stesso Knoxville, in cui l’attore lasciava intendere un ritorno della saga nei cinema durante l’estate, senza però specificare la natura del progetto. Nessun riferimento esplicito a un “Jackass 5”, né chiarimenti sul fatto che potesse trattarsi di una riedizione o di un contenuto celebrativo.

A rendere il segnale più concreto è stata però la pubblicazione congiunta del post da parte di Knoxville, dell’account ufficiale di Jackass e di Gorilla Flicks, la casa di produzione fondata da Jeff Tremaine, storico regista e mente creativa del franchise. Un dettaglio che ha immediatamente fatto pensare a un film completamente nuovo, piuttosto che a un’operazione nostalgia.

Al momento, i dettagli sulla trama e sul cast restano top secret. Non è stato ancora chiarito quali membri storici del gruppo torneranno accanto a Knoxville, né se il nuovo capitolo seguirà il modello dei precedenti film, basato su stunt estremi, scherzi al limite e una struttura episodica priva di una vera narrazione.

Quel che è certo è che il ritorno di Jackass al cinema rappresenta una scommessa significativa per Paramount, soprattutto in un panorama cinematografico profondamente cambiato rispetto agli anni d’oro del franchise. Eppure, proprio l’identità anarchica e fuori controllo della saga potrebbe rivelarsi ancora una volta il suo punto di forza.

Dopo oltre vent’anni di ossa rotte, incidenti assurdi e comicità senza filtri, Jackass sembra dimostrare che, almeno per Johnny Knoxville, fermarsi non è mai stata un’opzione.