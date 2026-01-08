The Batman – Parte II: il ruolo di Sebastian Stan sarebbe stato rivelato

L’universo di The Batman di Matt Reeves, come riportato nei giorni scorsi, potrebbe infatti fregiarsi di un’altra star del Marvel Cinematic Universe, dato che Sebastian Stan è in trattative per partecipare al sequel The Batman – Parte II, ma i dettagli sul suo ruolo potrebbero essere già stati rivelati. Michael Fisher, che in passato ha curato lo styling di Stan, ha infatti condiviso sulle sue storie Instagram la notizia del casting dell’attore per la DC, in cui si riporta però anche – in modo non ufficialmente confermato – che l’attore interpreterà Harvey Dent.

È possibile che lo stilista stia semplicemente condividendo le idee dei fan su chi interpreterà l’ex attore dell’MCU, includendo anche alcune immagini dell’attore nei panni dell’antagonista. Inoltre, anche Jeff Sneider ha alimentato le voci secondo cui Stan sarebbe stato scelto per interpretare il famoso cattivo di Batman. Al momento della pubblicazione di questa notizia, la DC Studios non ha ancora però rilasciato alcuna dichiarazione.

L’interpretazione di Harvey da parte di Stan non è troppo inverosimile, dato che la sua co-protagonista dell’MCU, Scarlett Johansson, che è anche nel sequel di Reeves, secondo alcune indiscrezioni interpreterà la moglie del nemico della DC, Gilda Gold, dai fumetti. Analogamente alla sua potenziale interpretazione di Harvey, la DC Studios non ha confermato né smentito il ruolo che si vocifera avrà l’attrice di Black Widow.

Tutto quello che sappiamo su The Batman – Parte II

The Batman – Parte II è uno dei film più attesi del nuovo panorama DC, ma il suo percorso produttivo non è stato privo di ostacoli. Inizialmente previsto per ottobre 2025, il sequel diretto da Matt Reeves è stato rinviato al 1° ottobre 2027. I ritardi sono stati giustificati da esigenze legate alla scrittura della sceneggiatura e al calendario riorganizzato della DC sotto la nuova guida di James Gunn e Peter Safran, che stanno ristrutturando l’intero universo narrativo. Nonostante ciò, Reeves ha confermato che le riprese inizieranno nella primavera 2026 e Gunn ha recentemente letto la sceneggiatura, definendola “grandiosa”, un segnale incoraggiante per i fan.

Sul fronte del cast, è confermato il ritorno di Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne/Batman, all’interno dell’universo narrativo alternativo noto come “Elseworlds”, separato dal DCU principale. Dovrebbero tornare anche Jeffrey Wright come il commissario Gordon e Andy Serkis nel ruolo di Alfred. I rumor più insistenti ruotano attorno alla possibile introduzione di Hush e Clayface (che avrà inoltre un film tutto suo) come villain principali, anche se nulla è stato ancora ufficializzato. C’è chi ipotizza un ampliamento del focus sulla corruzione sistemica di Gotham, riprendendo i toni noir e investigativi del primo capitolo, con Batman sempre più immerso in un mondo in cui la linea tra giustizia e vendetta si fa sottile.

Per quanto riguarda la trama, le indiscrezioni suggeriscono un’evoluzione psicologica per Bruce Wayne, alle prese con le conseguenze delle sue azioni e un Gotham sempre più caotica, anche dopo gli eventi della serie spin-off The Penguin con Colin Farrell (anche lui probabile membro del cast). Alcune fonti parlano di un possibile scontro morale con Harvey Dent, figura ambigua per eccellenza, o di un Batman costretto a confrontarsi con i limiti del suo metodo. Al momento, tutto è però ancora avvolto nel riserbo, ma la conferma della sceneggiatura completa e approvata lascia ben sperare per l’inizio delle riprese entro l’autunno e per un sequel che promette di essere ancora più cupo, ambizioso e introspettivo.

Reeves spera naturalmente che il suo prossimo film su Batman abbia lo stesso successo del primo. The Batman del 2022 ha avuto un’ottima performance al botteghino, incassando oltre 772 milioni di dollari in tutto il mondo e ottenendo un ampio consenso da parte della critica. Queste recensioni entusiastiche sono state portate avanti nella stagione dei premi, visto che il film ha ottenuto quattro nomination agli Oscar. Nel frattempo, Reeves ha espanso la serie DC Elseworld con la già citata serie spin-off di Batman, The Penguin, disponibile su Sky e NOW, per l’Italia.

L’uscita di The Batman – Parte II è ora prevista per il 1 ottobre 2027.