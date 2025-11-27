House Of The Dragon – Stagione 3 conferma ufficialmente un importante cambiamento rispetto al libro su Rhaenyra

Il materiale promozionale della terza stagione di House of the Dragon è già in circolazione e conferma un cambiamento significativo rispetto al personaggio del libro di Rhaenyra Targaryen. Sebbene questa serie fantasy abbia riscosso un successo generale, non è riuscita a evitare le critiche che tradizionalmente affliggono gli adattamenti cinematografici dei libri. HBO si è presa notevoli libertà creative con la storia di Westeros di George R.R. Martin, alcune delle quali sono state criticate dallo stesso autore.

Il personaggio di Rhaenyra, interpretato da Emma D’Arcy, è al centro di molti dei cambiamenti più significativi di House of the Dragon. Nel libro Fire & Blood di Martin, questa regina era chiamata Rhaenyra la Crudele. Non era certamente la peggiore sovrana Targaryen, ma questa figura altamente morale e relativamente irreprensibile che vediamo in House of the Dragon non è come veniva ricordata a Westeros. Inoltre, vediamo Rhaenyra esprimere il desiderio di combattere nella seconda stagione, un cambiamento che House of the Dragon ​​​​​​- stagione 3 sembra aver seguito.

La spada di Rhaenyra è in primo piano nel marketing della terza stagione di House of the Dragon

Sapevamo che Rhaenyra avrebbe probabilmente avuto una spada nella terza stagione di House of the Dragon, poiché D’Arcy ha rivelato a Josh Horowitz nel podcast Happy Sad Confused che avevano chiesto a Ryan Condal di permettere al loro personaggio di portarne una. Sembrava che non fosse per combattere. Piuttosto, come i personaggi maschili, D’Arcy avrebbe avuto un posto dove mettere le mani durante le scene. È un gesto che implica autorità e ha senso per la regina del Westeros.

È interessante notare che un nuovo poster promozionale della terza stagione di House of the Dragon mostra Rhaenyra non solo con la spada in mano come in passato, ma mentre la brandisce. Questo implica che vedremo effettivamente il personaggio di D’Arcy in combattimento. Inoltre, la presenza della spada nel materiale promozionale indica che l’uso dell’arma da parte di Rhaenyra sarà centrale nei prossimi episodi. È un segno che House of the Dragon sta portando avanti i cambiamenti relativi a Rhaenyra.

Come il fatto che Rhaenyra abbia una spada cambia il suo personaggio rispetto al libro

Da quando il materiale promozionale di House of the Dragon ha iniziato a circolare su Internet, si è discusso molto sul fatto che Rhaenyra nel libro portasse una spada. Scoprire la verità definitiva è complicato, poiché Fire & Blood non ha una narrazione tradizionale come gli altri libri della serie Le cronache del ghiaccio e del fuoco. Questo tomo è invece strutturato come un manoscritto ritrovato, scritto da Martin ma attribuito al personaggio immaginario dell’Arcimaestro Gyldayn.

Sebbene in Fire & Blood non ci sia alcuna narrazione in prima persona, le battaglie, in particolare, sono descritte in modo molto dettagliato. È molto chiaro che Gyldayn non credeva che Rhaenyra avesse preso parte ai combattimenti. Il suo ruolo era puramente regale e strategico. Mentre altri cavalieri di draghi, come Rhaenys, combatterono e morirono in battaglia, Rhaenyra entrò a King’s Landing su Syrax solo per prendere il trono, non per combattere e conquistare la città. Non era una guerriera.

Tuttavia, l’illustrazione ufficiale di Fire & Blood mostra Rhaenyra con una spada alla cintura, motivo per cui molti hanno sostenuto che una spada per D’Arcy non sia un cambiamento. Tuttavia, questa illustrazione non mostra mai Rhaenyra che brandisce la spada come fa nel materiale promozionale. Più probabilmente, si tratta di un’arma simbolica, qualcosa che trasmette il suo potere. A prescindere da come la si guardi, l’idea di Rhaenyra in combattimento non è qualcosa che proviene direttamente da Martin stesso.

Perché la spada di Rhaenyra in House of the Dragon non è un problema

Sebbene possiamo confermare che la spada di Rhaenyra nella terza stagione di House of the Dragon è un cambiamento rispetto ai libri, la vera domanda è se questo abbia importanza. Questo spin-off di Game of Thrones ha un vantaggio unico rispetto al suo predecessore. Come accennato in precedenza, Martin ha scritto Fire & Blood come se fosse una sorta di tomo storico scritto da un Maestro. Gyldayn non ha assistito a nessuno degli eventi della Danza dei Draghi. Ha invece studiato i conflitti della guerra civile dei Targaryen e li ha registrati.

Questo dettaglio offre agli showrunner di House of the Dragon un vantaggio. Hanno sfruttato il tropo del “narratore inaffidabile”, dipingendo Rhaenyra come una regina in qualche modo fraintesa dalla storia. In un certo senso, questo ha senso. È divertente e interessante vedere la versione della HBO di ciò che è realmente accaduto e come questo differisca dal modo in cui Westeros la ricorderebbe. La stessa giustificazione potrebbe essere utilizzata per l’uso della spada da parte di Rhaenyra nella terza stagione di House of the Dragon.

Naturalmente, questo non significa che House of the Dragon possa fare tutto ciò che vuole con la storia di Martin. Lo stesso autore ha criticato i cambiamenti, e la sua opinione è ciò che conta davvero, detto e fatto. Come pubblico, possiamo sederci e vedere esattamente come HBO utilizza Rhaenyra e la sua spada nei prossimi episodi. Da lì, possiamo aspettare e vedere cosa ne pensa Martin.