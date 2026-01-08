HomeSerie TvApprofondimenti

Synden (Land of Sin): ci sono possibilità per una seconda stagione? Ecco cosa sappiamo!

Di Chiara Guida

-

Krista Kosonen e Mohammed Nour Oklah in Synden
Krista Kosonen e Mohammed Nour Oklah in Synden. Cortesia di Netflix © 2024

La seconda stagione di Synden (Land of Sin) è appena uscita su Netflix e i fan stanno già aspettando con ansia il rinnovo e il prossimo capitolo della serie poliziesca svedese. Land of Sin è stato un caso di Netflix, ha debuttato il 2 gennaio 2026, e in poco tempo è diventata una delle serie più viste dello streamer.

La serie svedese di Peter Grönlund, regista del film Drifters del 2015 e della serie Beartown del 2020, Synden (Land of Sin), non ha ricevuto molta attenzione dai media internazionali fino a poche settimane fa, ma ora è impossibile non notarla. E i fan della mini serie, che hanno già divorato i 5 episodi della prima stagione, si stanno probabilmente chiedendo se la seconda stagione sia in arrivo.

Rinnovo della seconda stagione di Synden (Land of Sin)

Al momento, Netflix non ha annunciato alcun piano per rinnovare la seconda stagione di Land of Sin. Ciò non è del tutto inaspettato, considerando che la serie ha debuttato solo all’inizio del 2026 e, essendo una produzione svedese, le notizie potrebbero arrivare lentamente.

Cast della seconda stagione di Synden (Land of Sin)

Land of Sin presenta un cast di personaggi magnetico e, a giudicare dal finale della prima stagione, alcuni potrebbero tornare per una seconda stagione. Cesar Matijasevic nei panni di Oliver Anttila e Krista Kosonen nei panni di Dani Anttila potrebbero tornare come due dei personaggi più importanti della prima stagione.

Altri possibili ritorni includono Mohammed Nour Oklah nei panni di Malik e Wilmer Rosén nei panni di Kimmen. Il finale, per la maggior parte, ha legato la maggior parte dei personaggi, uccidendoli o mantenendoli in vita. Tuttavia, ce ne sono alcuni, come Harald Duncke (Harry Westerlund), il cui destino non viene mostrato esplicitamente.

Krista Kosonen nella serie Netflix Synden
Krista Kosonen nella serie Netflix Synden. Cortesia di Netflix © 2024

Dettagli sulla trama della seconda stagione di Synden (Land of Sin)

Come molte buone serie TV noir nordiche, Land of Sin si sforza di concludere le sue trame più urgenti prima della fine della stagione. Sebbene questo offra una storia soddisfacente e a ciclo chiuso, rende difficile indovinare di cosa potrebbe parlare la seconda stagione di Land of Sin.

Alla fine della prima stagione, Elis Duncke (Peter Gantman) confessa falsamente l’omicidio di Silas (Alexander Persson), che provoca la morte di Elis. Kimmen, il suo assassino, viene mandato in prigione e tutti accettano di attenersi alla storia di copertura da quel momento in poi.

La seconda stagione di Synden (Land of Sin) potrebbe vedere cosa succederebbe se quella falsa storia venisse fuori, e coloro coinvolti nel nascondere i veri dettagli sarebbero costretti ad affrontare la verità. Ci sono alcune direzioni in cui potrebbe andare una seconda stagione, ma prima, dovremo aspettare e vedere se la serie verrà rinnovata.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
ALTRE STORIE

