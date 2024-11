Superman and Lois: Il trailer del finale della serie prepara la resa dei conti tra Clark e Lex Luthor, mentre l’Arrowverse si avvia alla conclusione

Il trailer del finale di Superman and Lois prepara l’ultima ora dello show DC. Pur avendo solo una manciata di episodi quest’anno, la quarta stagione di Superman & Lois non ha perso tempo con le sue ore finali, mentre la guerra tra Lex Luthor e la famiglia Lane-Kent continuava a intensificarsi. Il penultimo episodio della serie ha visto il ritorno di Doomsday e ha portato scompiglio a Smallville, preparando il finale della serie in modo massiccio.

Dopo la messa in onda dell’episodio 9 della quarta stagione di Superman and Lois, The CW (via TV Promos) ha pubblicato il primo trailer ufficiale del finale di serie. Intitolato “It Went By So Fast”, l’episodio è stato scritto dagli showrunner di Superman & Lois Brent Fletcher e Todd Helbing, mentre il regista di lunga data della serie Gregory Smith lo ha diretto. Guardatelo qui sotto:

Powered by

Cosa significa per la serie il trailer finale di Superman & Lois

Anche se breve, il momento più importante del filmato del finale della serie Superman & Lois è vedere il Lex Luthor di Michael Cudlitz nella sua tuta da guerra. Sembra che lo show offrirà ai fan forse una delle più grandi rese dei conti tra l’iconico villain della DC e l’ultimo figlio di Krypton viste in live-action. Solo sulla base del primo trailer, non sarebbe sconvolgente se Smallville venisse cambiata per sempre dal caos di Lex. Nonostante la quarta stagione di Superman & Lois sia stata ricca di azione e tensione, il meglio è stato sicuramente lasciato per ultimo.

Da tutto quello che si evince dal trailer del finale di Superman & Lois, l’Uomo d’Acciaio avrà sicuramente il suo bel da fare, per non dire altro.

Anche se potrebbero essere rilasciati altri filmati dal finale della serie Superman and Lois, la maggior parte dell’episodio sarà tenuta nascosta prima del suo debutto. Poiché è stato riferito che il finale della quarta stagione farà qualcosa che non è mai accaduto in altri adattamenti di Superman, c’è molta curiosità intorno all’episodio. Solo il tempo ci dirà come il team creativo chiuderà la serie dopo quattro stagioni. Da tutto quello che si evince dal trailer del finale di Superman and Lois, l’Uomo d’Acciaio avrà sicuramente il suo bel da fare, per non dire altro.