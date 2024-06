Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles: trailer e data di uscita dello spin-off

Paramount+ ha finalmente condiviso il trailer completo di Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, mostrando ai fan cosa aspettarsi dalla prossima serie animata spin-off.

La serie di 12 episodi sarà disponibile in streaming a partire da venerdì 9 agosto. Questo arriva dopo il successo di critica ottenuto lo scorso anno da Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, che attualmente è ancora certificato fresco su Rotten Tomatoes con un punteggio Tomatometer del 95%.

Cosa succede nel trailer di Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles?

Nell’ultimo trailer di Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, la squadra titolare viene separata mentre affronta un supercattivo che intende eliminare tutti i mutanti. Ora devono superare la sfida di trovarsi per la prima volta da soli a New York. Devono trovare un modo per riunirsi e salvare la razza mutante.

“La serie esplora le avventure degli eroi amanti della pizza che emergono dalle fogne per le strade di New York. Leo, Raph, Donnie e Mikey si trovano ad affrontare nuove minacce e a fare squadra con i vecchi alleati per sopravvivere sia alla vita degli adolescenti che ai cattivi in agguato nell’ombra della Grande Mela“, si legge nella logline.

Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles è una serie animata in 2D che funge da sequel del film del 2023. La serie vede il ritorno del vivace cast del film, tra cui Micah Abbey (Cugini per la vita) nel ruolo di Donatello, Shamon Brown Jr. (THE CHI) nel ruolo di Michelangelo, Nicolas Cantu (The Walking Dead: World Beyond) nel ruolo di Leonardo, Brady Noon (Family Switch) nel ruolo di Raffaello e Ayo Edebiri (The Bear) nel ruolo di April O’Neil. Ci saranno anche guest star come Pete Davidson nel ruolo del ricco ragazzo amante dei mutanti RoRod e Alanna Ubach (Ted) nel ruolo di Bishop, un brillante inventore che crede che i mutanti siano il più grande pericolo per l’umanità.