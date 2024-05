Nurse Jackie: la serie sequel trova una nuova casa in streaming

Secondo Variety, il prossimo sequel di Nurse Jackie della Lionsgate Television è stato ufficialmente scelto da Prime Video. La serie drammatica di stampo medico era stata originariamente programmata da Showtime quando era stata annunciata per la prima volta un anno fa.

Edie Falco, attrice protagonista dei Soprano e vincitrice di un Emmy Award come miglior attrice protagonista per il suo incredibile lavoro nella serie originale, riprenderà il ruolo principale dopo quasi un decennio da quando Nurse Jackie aveva concluso le sue 7 stagioni. Oltre al sequel Prime Video, la Falco sarà presente anche nell’attesissimo Avatar 3 di James Cameron, dove interpreterà il ruolo del generale Frances Ardmore.

Cosa aspettarsi dal sequel di Nurse Jackie?

“10 anni dopo aver lasciato Jackie Peyton (Falco) aggrappata alla vita nel finale della serie, la ritroviamo di nuovo in piedi nonostante abbia perso la licenza da infermiera“, si legge nella logline ufficiale. “La continuazione della sua storia la vedrà affrontare nuovi dilemmi nel tentativo di essere buona in un mondo in cui essere cattivi è spesso non solo più facile, ma anche molto più divertente”.

Il sequel di Nurse Jackie è stato ideato da Liz Flahive e Abe Sylvia, che scrivono e producono la serie. Oltre a guidare il cast, Falco è anche produttore esecutivo insieme a Bob Greenblatt. La produzione è della Lionsgate Television.

La serie originale di Showtime è stata creata da Liz Brixius, Evan Dunsky e Linda Wallem. Era incentrata su Jackie Peyton, interpretata da Falco, che veniva presentata come un’infermiera del pronto soccorso con una dipendenza dalla droga. La serie era interpretata anche da Merritt Wever, Eve Best, Peter Facinelli, Betty Gilpin, Paul Schulze, Anna Deavere Smith e altri.