The Acolyte: spot rivela uno scontro inaspettato che potrebbe essere un importante SPOILER per i prossimi episodi

I primi due episodi di The Acolyte: La Seguace hanno accennato a diversi grandi misteri di questa Galassia Molto, Molto Lontana ed è evidente che la serie TV di Star Wars farà tornare i fan di settimana in settimana nella speranza di saperne di più.

È stato stabilito che Mae vuole uccidere quattro Maestri Jedi per il loro ruolo nel separare lei e Osha da bambini e ha già eliminato Indara (Carrie-Anne Moss) e Torbin (Dean-Charles Chapman).

Quest’ultimo ha fatto il voto di Barash ed è stato mostrato mentre fluttuava in un silenzioso stato di meditazione della Forza per oltre un decennio prima di bere volontariamente il veleno che Mae gli ha presentato. Il prossimo sulla lista è lo Wookie Kelnacca, e uno spot televisivo appena rilasciato potrebbe rivelare perché ha scelto di vivere una vita solitaria su Khofar.

Come potete vedere qui sotto, il Wookie viene mostrato mentre entra in azione per una battaglia con Torbin; potrebbe essere questo il motivo per cui il Jedi caduto si è procurato la cicatrice sul viso? Sembra probabile, ma il motivo per cui i Jedi si sarebbero scontrati in questo modo rimane un mistero per noi… a meno che non fossero in disaccordo per qualcosa di importante.

Senza addentrarci ulteriormente nel territorio degli spoiler, possiamo dirvi che questa scena non è presente nel terzo o quarto episodio fornito ai critici per la revisione. Tuttavia, ci sono alcuni indizi in arrivo, quindi ricordatevi di tornare qui martedì per il nostro riassunto approfondito.

Nella nostra recensione dei primi quattro episodi di The Acolyte: La Seguace, abbiamo concluso dicendo: “Star Wars come non l’avete mai visto prima, The Acolyte: La Seguace eleva grazie al suo cast impressionante, all’ambientazione avvincente e a un mistero che vi farà tornare per saperne di più”. Ora dobbiamo solo sperare che la serie riesca ad andare in porto”.

Potete vedere il nuovo promo di The Acolyte: La Seguace nei player sottostanti.

“The Force is strong with this series.” See the first two episodes of #TheAcolyte, a Star Wars Original series, now on @DisneyPlus. pic.twitter.com/W3H2fh15j6 — Star Wars (@starwars) June 7, 2024

Tutto quello che sappiamo su Star Wars: The Acolyte: La Seguace

The Acolyte: La Seguace è l’annunciata serie tv parte del franchise di Star Wars creata da Leslye Headland. La serie tv è ambientato alla fine dell’era dell’Alta Repubblica prima degli eventi dei principali film di Star Wars.

The Acolyte: La Seguace è ambientato alla fine dell’era dell’Alta Repubblica in un mondo di “segreti oscuri e poteri emergenti del lato oscuro”, circa 100 anni prima di Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma (1999). Un’ex Padawan si riunisce con il suo Maestro Jedi per indagare su una serie di crimini, ma le forze che affrontano sono più sinistre di quanto avessero mai previsto.

Nel cast della serie TV protagonisti sono Amandla Stenberg come ex padawan, Lee Jung-jae come Maestro Jedi, Manny Giacinto, Dafne Keen come una giovane Jedi, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson nei panni di Vernestra Rwoh, un cavaliere Jedi prodigio. Charlie Barnett come un giovane Jedi, Dean-Charles Chapman, Carrie-Anne Moss come una Jedi, Margherita Levieva, Joonas Suotamo nei panni di Kelnacca, un maestro Jedi Wookiee.