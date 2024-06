The Walking Dead: Dead City – stagione 2: tutto quello che sappiamo sulla prossima avventura di Negan e Maggie

Nel corso di undici stagioni da brivido, The Walking Dead ha conquistato il cuore di milioni di persone, guadagnandosi il titolo di uno dei più grandi franchise del 21° secolo. Naturalmente, nessun franchise così popolare sarebbe rimasto senza altre storie da raccontare, e il mondo non-morto di The Walking Dead ha trovato successo con numerosi spin-off. Dalla recente conclusione di Fear the Walking Dead a Daryl Dixon, il successo degli spin-off ha dato nuova vita a un franchise che molti pensavano stesse diventando stantio.

Uno spin-off che ha già accumulato molti apprezzamenti è The Walking Dead: Dead City, che ha debuttato nel giugno 2023 ed è diventato la più grande première di AMC+ all’epoca. Lo spin-off segue Maggie e Negan mentre attraversano un’arida Manhattan nel tentativo di salvare il figlio rapito di Maggie, Hershel. Nonostante le aspettative che la serie durasse solo un’uscita, rompendo la natura di lunga durata di molte altre storie di Walking Dead, al San Diego Comic-Con 2023, prima dell’uscita del finale della stagione 1, è stato annunciato ufficialmente che una seconda stagione dello show aveva avuto il via libera.

Come i fan scoprirono presto, il finale di stagione si sarebbe concluso con molte domande senza risposta, preparando la serie per una seconda stagione. Ecco quindi tutto quello che sappiamo su The Walking Dead: Dead City – stagione 2.

La seconda stagione di ‘The Walking Dead: Dead City’ ha una data di uscita?

Sebbene non ci sia ancora una data di uscita ufficiale per la seconda stagione, è stato confermato che la finestra di uscita della seconda stagione è stata fissata per il 2025.

Dove si può vedere The Walking Dead: Dead City – stagione 2?

Proprio come la sua prima uscita, la seconda stagione dello spin-off sarà disponibile su AMC e AMC+. Se la stagione 1 è un esempio, gli episodi saranno disponibili in streaming in anticipo su AMC+, mentre AMC trasmetterà ogni episodio tre giorni dopo. Tutti gli episodi della Stagione 1 sono disponibili per il vostro piacere su AMC+ in questo momento. In Italia The Walking Dead: Dead City in streaming è disponibile sulle seguenti piattaforme:

C’è un trailer per The Walking Dead: Dead City – stagione 2?

Nonostante non ci sia ancora un trailer, dopo l’annuncio della seconda stagione della serie al San Diego Comic-Con, è stato rilasciato un video teaser che potete vedere qui sotto.

Qualche mese dopo, nel maggio 2024, è stato rilasciato uno sneak peek ufficiale del dietro le quinte, che potete vedere anche qui sopra. Confermando che la Stagione 2 è finalmente entrata in produzione, la breve clip mostra alcune delle emozionanti acrobazie e dell’azione ad alto numero di giri che i fan si aspettano dallo show. La clip offre anche un primo sguardo ad alcuni membri del cast sul set, tra cui JeffreyDean Morgan, Lauren Cohan, Lisa Emery, Gaius Charles e molti terrificanti Walker.

Chi sarà il protagonista della seconda stagione di ‘The Walking Dead: Dead City’?

Naturalmente, sia Lauren Cohan (The Boy) che JeffreyDean Morgan (Watchmen) riprenderanno i loro ruoli di Maggie e Negan ancora una volta, con una posta in gioco molto più alta questa volta. È interessante notare che Dead City non segna la prima volta che i due fanno coppia sullo schermo, in quanto hanno interpretato Thomas e Martha Wayne in un cameo a sorpresa in Batman V Superman: Dawn of Justice.

Oltre a Cohan e Morgan, la seconda stagione dovrebbe vedere il ritorno di attori del calibro di Mahina Napolean (NCIS: Hawai’i) nel ruolo di Ginny, Charles (Salt) nel ruolo di Perlie e Željko Ivanek (Argo) nel ruolo del Croato. Inoltre, visti gli eventi che hanno avuto luogo negli ultimi due episodi della stagione 1, possiamo tranquillamente supporre che The Dama di Emery (Ozark) tornerà in un ruolo molto più importante rispetto all’ultima volta, interpretando probabilmente l’antagonista principale della stagione 2.

Di cosa parlerà la seconda stagione di “The Walking Dead: Dead City”?

Il finale della stagione 1 è stato un turbine dall’inizio alla fine e ha lasciato alcuni insoddisfatti, in quanto i fan sono rimasti con domande che potrebbero trovare risposta solo nella seconda stagione. Per questo motivo, ci sono molti punti della trama che sono praticamente garantiti per la prossima uscita, non ultimo il proseguimento della documentazione del rapporto altalenante tra Negan e Maggie.

Nonostante sia stato riformato, Negan mostra ancora alcuni degli aspetti malvagi del suo carattere che costituivano la sua terrificante figura di indossatore di giubbotti di pelle, il che porta la malvagia Dama a tentare di far tornare quel lato di lui per costruire il suo impero di Manhattan. Il rapporto di Maggie con Negan si è armonizzato con questo arco caratteriale, in quanto la sua attenzione e la sua comprensione nei suoi confronti sono cresciute nonostante non abbia mai perso quel pizzico di diffidenza.

Con la seconda stagione la loro amicizia sarà nuovamente messa in discussione, sarà affascinante vedere se nel finale si troveranno in una situazione migliore o peggiore. Forse, se gli spettatori lo desiderano, i due potrebbero addirittura diventare una coppia nella seconda stagione, anche se le stesse star hanno dichiarato di trovare l’idea divertente.

La risoluzione della missione della Stagione 1 di recuperare Hershel ha avuto uno scambio devastante che ha visto Negan consegnato alla Dama. Con la successiva fuga di Maggie e Hersel, è apparso chiaro che il trauma non sfruttato di Maggie stava lasciando una frattura nel loro rapporto, così come il chiaro legame di Hershel con Manhattan e la Dama, se i suoi disegni possono essere considerati tali. La seconda stagione vedrà probabilmente Maggie tornare indietro e cercare di salvare Negan, affrontando nel frattempo i suoi demoni e cercando di sconfiggerli, oltre a scoprire che tipo di influenza perversa la Dama ha su suo figlio. Con molte altre cose pronte per essere esplorate nella seconda stagione, sembra proprio che questa possa rivelarsi la sfida più difficile che una delle due coppie centrali abbia affrontato nel corso di tutta la loro permanenza nell’universo di Walking Dead.

Sebbene non ci sia una sinossi concreta della trama della seconda stagione, è stato confermato che le riprese si svolgeranno in Massachusetts, il che significa che il terreno di Negan a Manhattan dovrà espandersi. Questo lascia molto spazio a una seconda stagione di portata maggiore rispetto alla prima, una mossa che probabilmente porterà al successo dello spin-off. Proprio come la prima stagione, The Walking Dead: Dead City avrà sei episodi in totale.

Chi c’è dietro la seconda stagione di ‘The Walking Dead: Dead City’?

Al momento si conoscono poche informazioni sulle parti mobili che comporranno l’equipaggio della seconda stagione. Tuttavia, è probabile che alcuni nomi torneranno a mettere il loro talento a disposizione della produzione, come il compositore Ian Hultquist (Good Girls), il creatore e scrittore Eli Jorne (Wilfred) e produttori esecutivi come David Alpert (Invincible), Brian Bockrath (Fear the Walking Dead) e Scott M. Gimple (Fillmore!). Sia Cohan che Morgan torneranno quasi certamente anche come produttori esecutivi.

Altri contenuti di Walking Dead in arrivo

Con un universo di contenuti così ampio, gli amanti di The Walking Dead hanno sempre gli occhi puntati sulle novità in arrivo. Tenendo conto di ciò, ecco un paio di cose da tenere d’occhio.

The Walking Dead: Daryl Dixon – stagione 2

Dopo il successo della prima stagione, molti attendono con ansia la seconda uscita di Daryl Dixon. Anche se non è ancora stata confermata una data, la seconda stagione sarà lanciata nell’estate del 2024 ed è stato confermato che si intitolerà The Walking Dead: Daryl Dixon – The Book of Carol. Tutti gli episodi della Stagione 1 di Daryl Dixon sono attualmente disponibili su AMC+.

Il prossimo spin-off direttamente dalla produzione di TWD è The Ones Who Live, una serie che documenta la storia d’amore dei personaggi preferiti dai fan, Michonne (Danai Gurira) e Rick Grimes (Andrew Lincoln), mentre il loro amore continua a sbocciare sul campo di battaglia apocalittico. La prima stagione, che si è conclusa di recente il 31 marzo, è stata accolta positivamente, facendo sperare agli spettatori che una seconda stagione sia all’orizzonte.