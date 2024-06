The Acolyte: La seguace, gli Easter Eggs dell’episode 1 e 2

Zygerrian & Selkath

Due specie fanno il loro debutto in live action in Star Wars

Gli Zygerriani, una specie umanoide simile a un gatto, sono ben noti ai fan di Guerre Stellari che si addentrano al di fuori delle avventure live-action. Sono apparsi in The Clone Wars, Rebels e The Bad Batch e hanno una lunga storia nella letteratura di Star Wars.

In quest’ultima sono spesso malvagi, comunemente associati al commercio galattico degli schiavi. Ciò rende ancora più interessante ed emozionante vedere uno Zygerriano nei panni di un Jedi, con Thara Schöön che interpreta Tasi Lowa. Inoltre, anche se brevemente, abbiamo un momento di incontro con un Selkath, che è una vista familiare per i fan dei videogiochi di Knights of the Old Republic, ma che non è mai stato visto in live-action.