The Boys: iniziate ufficialmente le riprese della stagione 5, rivelato il titolo del primo episodio

I fan hanno ipotizzato che la quinta stagione di The Boys avrebbe iniziato le riprese questa settimana dopo che la star Laz Alonso ha condiviso sulla sua pagina Instagram una foto del cast che si riunisce per una cena, e lo showrunner Eric Kripke ha ora confermato che le telecamere stanno girando sull’ultima serie di episodi dello show di Prime Video. Kripke ha inoltre pubblicato sui social media la prima pagina del copione dell’episodio 1, rivelando il titolo: “Fifteen Inches of Sheer Dynamite”.

All’inizio di quest’anno, parlando con TV Guide dei suoi piani per la stagione finale, è stato chiesto a Kripke se ha già deciso chi sopravviverà e chi farà una fine senza dubbio disordinata. “Chiunque morirà nella quinta stagione se lo meriterà ampiamente. Abbiamo un certo senso di chi vive e di chi muore, ma non abbiamo ancora deciso tutto. Ma si può fare l’ultima stagione di uno show e uscire di scena alle proprie condizioni, quindi non tutti ce la faranno”.

Powered by

Seguono potenziali spoiler.

Nei fumetti, praticamente tutti i personaggi principali, a parte Hughie e Starlight, muoiono, con Billy Butcher che alla fine diventa un vero e proprio cattivo e fa fuori la maggior parte della sua squadra. Tuttavia, la serie Prime Video non è mai stata un adattamento particolarmente fedele, quindi non possiamo pensare che Kripke sia così spietato. È vero che Butcher ha abbracciato il suo lato più oscuro nel finale della quarta stagione, ma se dovesse essere eliminato – e diremmo che sia lui che Homelander sono stati eliminati – ci sarà sicuramente un po’ di redenzione.

La trama della quarta stagione di The Boys

Nella quarta stagione, il mondo è sull’orlo del baratro. Victoria Neuman è più vicina che mai allo Studio Ovale e sotto il controllo di Patriota, che sta consolidando il suo potere. Billy Butcher, a cui restano solo pochi mesi di vita, ha perso sia il figlio di Becca sia il suo ruolo di leader dei The Boys. Il resto della squadra è stanco delle sue bugie. La posta in gioco sarà più alta del solito e loro dovranno trovare un modo per collaborare e salvare il mondo, prima che sia troppo tardi.

Il cast di The Boys vede protagonisti Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit e Cameron Crovetti. Si uniranno per la quarta stagione anche Susan Heyward, Valorie Curry e Jeffrey Dean Morgan.

The Boys è basata sul fumetto certificato bestseller dal New York Times, creato da Garth Ennis e Darick Robertson, qui in veste anche di executive producer, e sviluppato dall’executive producer e showrunner Eric Kripke. The Boys è prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television Studios, in collaborazione con Kripke Enterprises, Original Film e Point Grey Pictures. E’ disponibile su Prime Video.