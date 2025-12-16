The Chosen celebra il Natale con l’episodio speciale “Holy Night”

The Chosen, la serie tv fenomeno globale con oltre 300 milioni di spettatori unici e più di 900 milioni di episodi visti nel mondo, torna a celebrare il Natale con uno speciale episodio intitolato Holy Night, disponibile anche in italiano. L’iniziativa, già accolta con entusiasmo dalla community, permette a chiese, associazioni, enti benefici e network di fede di proiettare gratuitamente lo speciale in tutta Italia, offrendo un’occasione unica per vivere la Natività attraverso la forza della narrazione visiva. Sono già oltre 530 le proiezioni organizzate.

‘Holy Night’ si presenta come un’esperienza immersiva che unisce due cortometraggi natalizi: The Shepherd (Il Pastore), primo episodio pilota della serie, e The Messengers (I Messaggeri). I racconti portano sullo schermo una rappresentazione emozionante della nascita di Gesù, con protagonisti Maria giovane e anziana (interpretate da Sara Anne e Vanessa Benavente), Giuseppe (Raj Bond) e Maria Maddalena (Elizabeth Tabish). Una celebrazione visiva pensata per riscoprire il vero spirito del Natale attraverso uno sguardo intimo e coinvolgente.

“È incredibile come ‘The Chosen’ stia raccogliendo il favore del grande pubblico in Italia. Gli oltre 900 milioni di episodi visti nel mondo raccontano della grande passione che gli italiani stanno mostrando per la prima serie tv che racconta la vita di Gesù”, afferma Zappalà. “Abbiamo chiamato all’appello la fanbase italiana proponendo loro di organizzare l’evento ‘Natale con The Chosen’, che prevede la proiezione dello speciale ‘Holy Night’. Non solo chiese, ma anche teatri, associazioni, scuole, cinema… il fenomeno è dilagante ovunque.

Il successo di ‘The Chosen’ in Italia non è nuovo. Nella scorsa primavera, il primo episodio della quinta stagione è stato proiettato al cinema in più di 200 sale, raggiungendo oltre 60mila spettatori. La stagione è ora disponibile su tutte le principali piattaforme streaming, tra cui Netflix e Prime Video, oltre che sull’app gratuita The Chosen.

Diretta e co-scritta da Dallas Jenkins, la serie nasce come progetto di crowdfunding negli Stati Uniti e debutta online nel 2019. Oggi vanta una fanbase globale di oltre 110 milioni di persone, con l’Italia in testa tra i paesi europei continentali per numero di download dell’app e un totale stimato di 3 milioni di visualizzazioni.