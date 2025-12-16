HomeSerie TvNews

Il debutto di Fallout – Stagione 2 su Rotten Tomatoes è all’altezza del punteggio quasi perfetto della Stagione 1

Fallout - Stagione 2

Fallout – Stagione 2 sta già facendo parlare di sé, dato che Prime Video ha annunciato che la nuova stagione debutterà un giorno prima del previsto. L’adattamento del videogioco ha superato le aspettative e ha persino superato il suo debutto quasi perfetto della prima stagione su Rotten Tomatoes.

Su Rotten Tomatoes, la seconda stagione di Fallout ha debuttato con un punteggio perfetto del 100% basato su 25 recensioni della critica. Questo risultato è da confrontare con le recensioni della prima stagione, che ha ottenuto un punteggio impressionante e quasi perfetto del 93% basato su 133 recensioni. Alcuni critici della seconda stagione hanno affermato che la nuova stagione è “migliore della prima” e che questa stagione è “cupo, violento e divertente”.

Fallout è basato sulla serie di videogiochi omonima, iniziata nel 1997 con l’uscita del primo gioco, fino all’ultima aggiunta, Fallout 76, uscita nel 2018. I giochi sono ambientati in un mondo post-apocalittico e sono giochi di ruolo d’azione in cui bisogna sopravvivere all’ambiente circostante e ai nemici che possono spuntare all’improvviso.

