Odessa A’zion abbandona il nuovo film della A24 dopo le polemiche sul whitewashing

Una delle star emergenti più importanti del 2025 ha rapidamente abbandonato un film in uscita a seguito delle polemiche suscitate dall’annuncio della sua partecipazione al cast.Si tratta Odessa A’zion, diventata una delle star più seguite di quest’anno grazie alla sua interpretazione nel film Marty Supreme, candidato all’Oscar come miglior film nel 2026. Successivamente, è stato annunciato che A’zion avrebbe partecipato al prossimo adattamento cinematografico del romanzo Deep Cuts di Holly Brickley, prodotto dalla A24.

Il progetto è stato però immediatamente bersagliato da accuse di whitewashing nei confronti del personaggio interpretato da A’zion, Zoe Gutierrez, che è per metà messicana e per metà ebrea. Così, il 29 gennaio, A’zion ha abbandonato Deep Cuts. In una serie di post sulla sua storia Instagram, l’attrice ha commentato di essere d’accordo con le critiche, dicendo: “Sono con TUTTI voi e NON farò questo film”. Spiega che era “così entusiasta che ha semplicemente detto sì”, essendo una fan della storia, ma senza aver avuto la possibilità di valutare attentamente se interpretare o meno il personaggio.

“Sono stata così impegnata con altri lavori che stavo cercando di ritagliarmi del tempo per rileggerlo, vorrei aver trovato quel tempo prima e aver notato il suo nome. È tutto ciò che viene menzionato nella sceneggiatura“, dice A’zion. Continua ringraziando le persone e dice anche che non ha letto il libro e che inizialmente aveva fatto il provino per un altro personaggio: “Per me è molto importante raccontarvi come sono andate le cose: ho fatto il provino per Percy, ma mi è stato offerto il ruolo di Zoe e ho accettato immediatamente! Sono così arrabbiata, ragazzi, non avevo letto il libro e avrei dovuto prestare maggiore attenzione a tutti gli aspetti di Zoe prima di accettare… e ora che so quello che so??? Fan**o! ME NE VADO”.

A’zion conclude dicendo: “Non prenderei mai il ruolo di qualcun altro che è destinato a farlo. […] Non vedo l’ora di scoprire chi sarà”.

Deep Cuts sarà diretto da Sean Durkin, con Drew Starkey e Cailee Spaeny, che hanno già sostituito Austin Butler e Saoirse Ronan nei ruoli principali, a causa di conflitti di programmazione con i due precedenti candidati all’Oscar. La storia segue una relazione pluriennale tra due ventenni, alimentata dall’ossessione per la musica, che ha inizio nel 2000. Deep Cuts ripercorre questo periodo mentre i protagonisti fanno i conti con l’ambizione e l’identità in una storia di formazione unica nel suo genere.