Wonder Man, lo showrunner spiega la presenza di cameo meta-MCU

Qualche anno fa, circolavano voci su attori come Bob Odenkirk e Courteney Cox che potevano apparire in un cameo in Wonder Man. Ovviamente non è successo, e non sappiamo se siano mai stati contattati, ma Josh Gad (Frozen) e Joe Pantoliano (Daredevil) finiscono per interpretare versioni romanzate di loro stessi.

Il primo è un rivale di lunga data di Trevor Slattery, presumibilmente responsabile dell’espulsione del “Mandarino” da una serie TV in cui recitavano insieme, intitolata South Shore Hospital. Per un innegabile esilarante scherzo del destino, il finale ha rivelato che “Joey Pantoliano” ha preso il ruolo di Trevor in Wonder Man dopo la sua prigionia.

Appare anche Josh Gad, che interpreta una versione esagerata di se stesso che esegue un remix EDM della canzone di Frozen, “In Summer“, in un nightclub e in seguito fa amicizia con Doorman prima di scomparire nella Dimensione della Forza Oscura, per non essere mai più visto.

Parlando con Entertainment Weekly, lo showrunner di Wonder Man, Andrew Guest, ha confermato che il ruolo di Pantoliano era stato originariamente scritto senza un attore specifico in mente.

“Avevamo una lista di attori caratteristi tra i migliori in circolazione, forse non nomi noti, ma c’era un tale amore da parte di ogni persona alla Marvel per così tante di queste persone che hanno significato così tanto per così tanti di noi”, ha spiegato Guest. “E Joey si è distinto tra tutti ed è stata la prima persona a cui abbiamo fatto una chiamata.”

“La cosa meravigliosa di lui è che ha così tanto da dire sulla [recitazione e Hollywood]”, ha continuato lo sceneggiatore. “Ha scritto diversi libri. Ti parla a lungo di recitazione, dei suoi pensieri sul perché ha iniziato a lavorare in questo mondo e da dove nasce il suo amore per questo mestiere. E abbiamo messo tutto questo nella sceneggiatura, ed è davvero incredibile.”

Josh Gad, d’altra parte, è sempre stato quello che il team creativo di Wonder Man voleva per quel memorabile quarto episodio. “Josh è stata la prima persona a cui l’abbiamo chiesto”, ha confermato Guest. “E una volta che ha detto di sì, abbiamo potuto scrivere la sceneggiatura appositamente per lui. E lui si è buttato a capofitto. È stato molto divertente lavorare con lui sul set.”

Il regista Destin Daniel Cretton ha aggiunto: “Ovviamente, è molto divertente ed è un po’ un’icona Disney. Poter prendere qualcuno del genere, noto per essere così affascinante, meravigliosamente dolce e solidale, e farlo interpretare un po’ come un alter ego… per molti versi, in questo episodio interpreta un po’ il diavolo.”

“Ha preso qualcuno che era molto felice della sua vita, che era molto contento di dove si trovava, e ha piantato questo seme di potere, tipo, ‘Sei meglio di così’. Ha piantato questo seme che crea una specie di mostro che finisce in una situazione molto tragica. Ma poiché è Josh Gad, è davvero divertente e molto piacevole da guardare.”

È già stato confermato che, se Wonder Man 2 dovesse avere luogo, scopriremo cosa ne è stato di Gad. Per quanto riguarda Doorman, con una storia di origini e un set di poteri non molto diversi da quelli di Tyrone Johnson di Cloak & Dagger, è difficile non chiedersi se Cloak potrebbe essere colui che trova la star di Frozen.

Tutti gli otto episodi di Wonder Man sono ora disponibili in streaming su Disney+.