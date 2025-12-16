Un Professore 3: finale di stagione (17 e 18/12) su Rai1

Nel quarto appuntamento la 5°B parte per una gita scolastica a Montecassino, un luogo carico di significato dove, tra memoria storica, quiete e paesaggi rarefatti, gli studenti sono messi di fronte alle proprie emozioni. Il tema dell’episodio, che richiama la figura di San Benedetto e il principio dell’“Ora et Labora”, diventa il simbolo di una ricerca complessa: trovare un equilibrio tra ciò che si desidera essere e ciò che la realtà impone di diventare. Tra i nodi emotivi più intensi emerge il rapporto tra Simone e Thomas: la scoperta di una bugia incrina profondamente il loro legame.

Nel contesto della gita si intrecciano anche le vicende degli adulti: Dante e Anita condividono momenti carichi di attesa e incertezza, ma un evento inatteso rimescola improvvisamente le carte, aprendo nuove domande sul loro futuro. In un clima di smarrimento, Greta e Thomas si avvicinano, mentre Laura, Luna e Matteo cercano di dare forma ai sentimenti che provano. Zeno, schiacciato tra le aspettative della famiglia e il bisogno di affermare la propria identità, sceglie di mentire, finendo per isolarsi sempre di più e Manuel, infine, si trova a fare i conti con il rischio concreto di compromettere l’anno scolastico e comprende che è arrivato il momento di assumersi responsabilità da adulto.

QUINTA SERATA (mercoledì 17 dicembre)

Episodio 9 – HAWKING

Manuel è finalmente tornato per la gioia di tutti, soprattutto di Anita, che però non riesce a dire a nessuno quello che ha appena scoperto. Greta, ferita dai problemi con Simone e Thomas, e soprattutto dalla verità su suo padre, che Irene le ha sempre tenuto nascosta nel tentativo vano di proteggerla, si sente sempre più sola e depressa, ma trova un inatteso confidente nel redivivo Manuel. All’insaputa di Laura, Matteo e Luna si lasciano andare alla passione. Dante si mette in pericolo per aiutare Alba a liberarsi dai suoi persecutori, e lei gli confessa il proprio ruolo nella morte di Gabriele.

Episodio 10 – HANNAH ARENDT

Leone fa capire a Dante che la morte di Gabriele non è stata un incidente né responsabilità di Alba, ma una deliberata decisione del ragazzo, vittima di una grave crisi esistenziale. Dante però accusa ancora di più il peso del senso di colpa, per averlo riempito di discorsi e dubbi, senza essere riuscito a intercettare il suo disagio. Dopo aver trovato dei messaggi inquietanti di Greta, Irene, Dante, Manuel e Simone si mettono sulle sue tracce. Riusciranno a trovarla prima che sia troppo tardi? Mentre Anita continua a tenere il suo segreto, tra Simone e Thomas sembra tornato il sereno. Viola trova un grande appoggio in Zeno e supera la sua crisi. Invece Dante, provato dagli ultimi avvenimenti e dalle rivelazioni su Gabriele, mette in questione tutte le sue certezze, e pensa addirittura di lasciare l’insegnamento.

SESTA SERATA (giovedì 18 dicembre)

Episodio 11 – BUDDHA

Dante riceve una visita a sorpresa dai suoi studenti, che lo vogliono convincere a riconsiderare la sua decisione. Visto che Anita non gli ha ancora confessato il suo segreto, è Manuel a prendere l’iniziativa, vedendo la madre in difficoltà. Dante è sconvolto, ma la novità inizia a fargli vedere il futuro sotto una luce diversa. Anche i miglioramenti di Greta lo risollevano, e la ragazza fa un patto con lui: tornerà a scuola se anche lui farà lo stesso. Greta poi prende una decisione che inizia a liberarla dai suoi fantasmi: vuole rivedere suo padre. Alba inizia a studiare per la maturità con l’aiuto di Leone. Finalmente Anita e Dante si ritrovano e parlano sinceramente: forse ora possono riprovarci…

Episodio 12 – L’ESAME

Mesi dopo, l’esame di maturità è ormai vicinissimo. I ragazzi sono tesi, alle prese con test di ammissione e decisioni difficili. Dante è tornato il prof di sempre, ha ritrovato la motivazione e sta vicino ai suoi studenti in questo momento decisivo. Nonostante lo spettacolo teatrale di fine anno rischi di saltare, Laura e Luna trovano il modo di chiarirsi su Matteo. Manuel e Greta si avvicinano, così come Zeno e Viola, mentre le cose tra Simone e Thomas si complicano. Simone va in crisi proprio la notte prima degli esami, e stavolta è Manuel a correre in suo soccorso. Poi finalmente arriva il grande giorno, con gli studenti che se la devono vedere con un presidente di commissione severissimo. Quindi il gran finale, con i ragazzi che prendono il volo verso il futuro, con Dante e Anita pronti ad affrontare insieme una nuova sfida.