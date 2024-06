The Gilded Age, nuovi ingressi nel cast della terza stagione

Subito dopo i Tony Awards, The Gilded Age ha aggiunto quattro precedenti vincitori e nominati al cast della terza stagione: Phylicia Rashad, Brian Stokes Mitchell, Jordan Donica e Victoria Clark.

Rashad ricoprirà il ruolo della signora Elizabeth Kirkland. Viene descritta come “una donna proveniente da una famiglia importante di Newport con legami risalenti alla Rivoluzione Americana che ha standard elevati e una lingua occasionalmente tagliente. Non è disposta a compromettere gli standard e le aspettative del suo gruppo sociale esclusivo ed elitario, in particolare quando si tratta di suo figlio.”

Nel ruolo da guest, Mitchell interpreterà Frederick Kirkland, marito di Elizabeth e patriarca della famiglia Kirkland. È il pastore di un’importante chiesa nera e un leader nella comunità di Newport.

Donica sarà ricorrente nei panni del figlio di Elizabeth e Frederick, il dottor William Kirkland, descritto come “un medico gentile e affascinante proveniente dall’importante famiglia Kirkland che non ha una mentalità ristretta come i membri più anziani della sua cerchia sociale d’élite. È stato ispirato ad aiutare gli altri diventando medico dopo aver visitato la farmacia di Arthur Scott (John Douglas Thompson) da ragazzo.”

Clark sarà guest star nel ruolo di Joan Carlton, “una donna gentile e geniale proveniente dall’alta società di New York. Sincera e solidale con suo figlio, è sorpresa di trovarsi in una situazione complicata e offensiva.”

Il logline ufficiale della HBO per la terza stagione di The Gilded Age recita: “L’American Gilded Age è stato un periodo di immensi cambiamenti economici e sociali, in cui enormi fortune furono accumulate e perse da un giorno all’altro. Con la vecchia guardia ufficialmente deposta, la società di New York si ritrova sottosopra e tutti devono mettere ordine in casa propria. Ma anche coloro che sono al timone di questa nuova era potrebbero scoprire che il cambiamento ha un costo”.

The Gilded Age, il cast

Il cast della seconda stagione comprende Carrie Coon, Christine Baranski, Cynthia Nixon, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denée Benton, Ben Ahlers, Michael Cerveris, Kelley Curran, Taissa Farmiga, Jack Gilpin, Simon Jones, Sullivan Jones, Celia Keenan-Bolger, Debra Monk , Donna Murphy, Kristine Nielsen, Kelli O’Hara, Patrick Page, Harry Richardson, Taylor Richardson, Blake Ritson, Douglas Sills, Erin Wilhelmi, Nathan Lane, Audra McDonald, John Douglas Thompson, Ashlie Atkinson, Laura Benanti, Nicole Brydon Bloom, Christopher Denham, David Furr, Ward Horton, Matilda Lawler e Robert Sean Leonard.

Il creatore Julian Fellowes scrive e produce esecutivamente la serie insieme a Bob Greenblatt, Gareth Neame, David Crockett e Michael Engler, che ne è anche il regista. Sonja Warfield e Salli Richardson-Whitfield sono anche produttrici esecutive. “The Gilded Age” è coprodotto da HBO e Universal Television.