The Morning Show: confermata l’uscita anticipata di una star della quarta stagione  prima del finale

Un membro del cast di The Morning Show ha confermato che lascerà la serie Apple TV e ha riflettuto sul percorso del suo personaggio. The Morning Show – stagione 4 è attualmente in streaming su Apple TV, con solo tre episodi rimasti prima del finale. La tecnologia ha giocato un ruolo importante nella trama attuale, con i deepfake e l’intelligenza artificiale che dominano la vita dei personaggi.

Durante la stagione 4 di The Morning Show, nell’episodio 6, “If Then”, Stella si è trovata di fronte a un muro metaforico quando i suoi segreti personali sono venuti a galla tramite il suo chatbot AI davanti a un intero gruppo di persone. Ha finito per lasciare il suo ruolo di capo delle notizie alla UBN e prendere un volo per sfuggire alla sua infelicità dopo il rifiuto di Miles.

Questo ha lasciato una domanda persistente sul fatto che Greta Lee, che interpreta Stella, stesse davvero lasciando lo show per sempre. L’attrice ha parlato con Variety e ha confermato che, per quanto ne sa, “questa è la fine per lei”.

Lee ha aggiunto che le piacerebbe vedere una situazione in cui Stella ritorni in futuro, quando la trama di The Morning Show raggiungerà ciò che sta accadendo nel mondo dell’intelligenza artificiale nel 2025 (la serie è attualmente ambientata nel 2024).

Questa è la fine per lei, per quanto ne so. Ma naturalmente, dato che la serie è così lungimirante e commenta direttamente ciò che sta accadendo, mi piacerebbe vedere che tipo di mondo esisterebbe se lei tornasse e cosa avrebbe da dire.

Tuttavia, un grande ritorno non potrà avvenire a breve perché “il mondo deve cambiare ancora un po’ per fare spazio a lei” in modo tale da rendere necessario il ritorno di Stella.

Quando penso a lei e a ciò che desidero per lei, non so se esista già un posto per lei. Penso che il mondo debba cambiare ancora un po’ per farle spazio nel modo in cui vorrei vederla. Altrimenti, la vedremo solo come una schiava di questa società. Una schiava di desideri insoddisfatti, e non voglio questo per lei.

Invece di essere una “schiava di questa società”, Lee vuole che Stella venga “messa alla prova” dal mondo reale e che torni quando avrà davvero qualcosa di “geniale” da offrire.

Voglio che sia completamente sorpresa da ciò che la aspetta là fuori. Se mai dovesse tornare, vorrei che fosse un po’ come Matthew McConaughey nel ruolo del vagabondo sulla spiaggia, con i bonghi e i capelli lunghi. Voglio che sia davvero un po’ temprata dalla vita reale. Solo per nutrire un po’ la sua anima e diventare una persona. Perché penso davvero che sia da lì che forse avrebbe qualcosa di ingegnoso da offrire.

Per ora, però, non ci sono piani per Lee di riprendere il suo ruolo in The Morning Show.

Lee crede che la caduta in disgrazia di Stella fosse inevitabile, soprattutto dopo che ha perso la sua superiorità morale quando ha accettato di partecipare a una trovata di cattivo gusto che coinvolgeva una cameriera che leccava una bevanda da un tavolo nella terza stagione.

Da allora, Stella non si è concessa il tempo né l’energia per cambiare il suo modo di agire o anche solo per rendersi conto che stava perdendo il controllo.

Ora che Stella non è più alla UBN, Lee spera che il suo personaggio faccia proprio questo, preferibilmente su una spiaggia.

Ma spero che ora ne abbia la possibilità. Penso che questo sia parte del problema per lei. È come se non le fosse stata data l’opportunità di riflettere o di perdonare o, per molti versi, di riconoscere in modo più ampio alcune delle cose che ha sopportato e fatto per arrivare dove è ora. Quindi spero che lo stia facendo su una spiaggia da qualche parte.

Oltre alla sua reputazione distrutta, Stella ha dovuto affrontare il rifiuto di Miles quando è salita sull’aereo, il che in realtà è un risultato molto migliore per la sua necessaria crescita, secondo Lee, che ha affermato che il suo personaggio ora è “libero”.

Sebbene quello sia stato un momento spaventoso per Stella, e lei possa aver pensato inizialmente di aver perso tutto, la realtà è che “ha tutto”.

Penso che sia una sensazione completamente nuova che lei non ha mai provato prima. È molto da elaborare in pochi istanti. Quando si rende conto che Miles non sta arrivando, fa il punto della situazione e si rende conto di non avere nulla. Ma la cosa sorprendente per lei e per qualcuno come lei è che in quel momento in cui si rende conto di non avere nulla, in un certo senso significa che ha tutto. Questo è il dono delle terribili circostanze che le sono capitate. È davvero libera. Penso che, probabilmente, quel passo verso l’aereo sia la cosa più spaventosa che abbia mai fatto in vita sua.

Stella avrà anche lasciato la serie Apple TV, ma The Morning Show è ancora guidato da Alex Levy di Jennifer Aniston e Bradley Jackson di Reese Witherspoon.

Con solo quattro episodi rimasti nella quarta stagione (e una quinta già ordinata dallo streamer), c’è ancora molto tempo per altri scandali che sconvolgeranno le loro vite oltre al recente incubo dell’intelligenza artificiale.

The Morning Show stagione 4 in streaming il mercoledì su Apple TV.